Finale Champions League: i precedenti di Tottenham-Liverpool

Sono rimaste solo due squadre in questa edizione della UEFA Champions League, ma solo una alzerà al cielo il trofeo l'1 giugno. UEFA.com dà un occhiata ai precedenti tra le due squadre che si affronteranno in finale.

Precedenti in competizioni UEFA

Liverpool 1-0 Tottenham

Tottenham 2-1 Liverpool

(tot: 2-2, Liverpool vincente per i gol in trasferta, 1972/73 semifinale Coppa)

I Reds hanno avuto la meglio nelle sfide in campionato tra questi due club - tra cui due vittorie per 2-1 in Premier League in questa stagione – ma la loro unica sfida europea è stata ben più equilibrata. Alec Lindsay diede al Liverpool il vantaggio dopo la gara di andata della semifinale di Coppa UEFA 1972/73 e il gol di Steve Heighway nel ritorno, in mezzo alla doppietta di Martin Peters, si rivelò decisivo.

Il Tottenham contro club inglesi in competizioni UEFA : V4 P1 S3

: V4 P1 S3 Il Liverpool contro club inglesi in competizioni UEFA: V7 P8 S5

Precedenti in competizioni nazionali

Tottenham e Liverpool si sono affrontate 170 volte in tutte le competizioni, con i Reds vincenti in 79 occasioni, gli Spurs in 48, e con 43 pareggi.

Il Liverpool ha perso solamente una volta negli ultimi 14 incontri, nel 2013, vincendone nove.

I Reds hanno vinto per 2-1 entrambe le sfide in questa stagione, più recentemente ad Anfield il 31 marzo, con l'autorete all'ultimo minuto di Toby Alderweireld.

Precedenti in finali di competizioni nazionali

Liverpool 3-1 Tottenham, dts

(1981/82 Finale Coppa di Lega)

"Sembrava avessero vinto, finché non riuscii a segnare a Ray Clemence", ricorda Ronnie Whelan. Gli Spurs furono in vantaggio per 76 minutes davanti ai 100,000 spettatori di Wembley, ma il gol nel finale di Whelan annullò la rete all'11esimo di Steve Archibald. Le reti ancora di Whelan e di Ian Rush nei supplementari diedero la coppa al Liverpool.