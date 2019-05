Tottenham e Liverpool ai raggi X

Pedigree

Ranking per club UEFA: 17

Finali Coppa Campioni: 1

Ultima presenza in finale: nessuna

Lucas Moura scored a hat-trick away to Ajax ©Getty Images

Questa stagione

Punto di partenza: fase a gironi

G12 V6 P2 S4 GF20 GS17

Miglior marcatore: Harry Kane, Lucas Moura (5)

Posizione in campionato: 4th

Possibile XI titolare: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Lucas Moura, Eriksen, Alli; Son

Il cammino verso la finale

Qualificato: 3° in Premier League

Seconda classificata Gruppo B

Ottavi: 4-0 v Dortmund

Quarti di finale: 4-4 v Manchester City (regola gol in trasferta)

Semifinali: 3-3 v Ajax (regola gol in trasferta)

Pedigree

Ranking per club UEFA: 11

Finali Coppa Campioni: 9

Ultima presenza in finale: 2018, 1-3 v Real Madrid

Highlights: Liverpool 4-0 Barcelona

Questa stagione

Punto di partenza: fase a gironi

G12 V7 P1 S4 GF22 GS12

Miglior marcatore: Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah (4)

Posizione in campionato: 2nd

Possibile XI titolare: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Il cammino verso la finale

Qualificata: 4° in Premier League

Seconda Gruppo C

Ottavi: 3-1 v Bayern

Quarti di finale: 6-1 v Porto

Semifinali: 4-3 v Barcellona