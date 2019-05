You'll never walk alone - testo e traduzione

L'impresa impossibile alla fine si è rivelata possibile: il Liverpool ha annichilito il Barcellona con un clamoroso 4-0 martedì sera, ribaltando la sconfitta subita nella semifinale di andata e guadagnandosi un posto per la finale di UEFA Champions League.

Tra i momenti più toccanti della spettacolare rimonta c'è sicuramente quello del post-partita con l'intera squadra abbracciata a cantare "You'll never walk alone" insieme ai festanti tifosi di Anfield.

Una canzone diventata leggenda insieme al Liverpool. Un testo scritto da Oscar Greeley Clendenning Hammerstein alla fine della seconda guerra mondiale con musica di Richard Rodgers. Dopo tante cover importanti, è quella dei "Gerry and The Pacemakers" a far innamorare il Liverpool nel 1963. Da allora trionfi e delusioni dei Reds hanno sempre avuto la stessa colonna sonora.

"You'll never walk alone"

When you walk through a storm (Quando cammini nel bel mezzo di una tempesta)

Hold your head up high (Tieni la testa bene in alto)

And don't be afraid of the dark (E non aver paura del buio)

At the end of a storm (Alla fine della tempesta)

There's a golden sky (C'è un cielo dorato)

And the sweet silver song of a lark (E la dolce canzone d'argento cantata dall'allodola)

Walk on through the wind (Cammina nel vento)

Walk on through the rain (Cammina nella pioggia)

Though your dreams be tossed and blown (Anche se i tuoi sogni saranno sconvolti e spazzati)

Walk on, walk on (Va avanti, va avanti)

With hope in your heart (Con la speranza nel tuo cuore)

And you'll never walk alone (E non camminerai mai da solo)

You'll never walk alone (Non camminerai mai da solo)

Walk on, walk on (Va avanti, va avanti)

With hope in your heart (Con la speranza nel tuo cuore)

And you'll never walk alone (E non camminerai mai da solo)

You'll never walk alone (Non camminerai mai da solo)