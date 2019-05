La classifica di tutti i tempi in UEFA Champions League

Manca sempre meno all'attesissima finale di UEFA Champions League 2019 a Madrid. Se la prima finalista sarà il Liverpool - autore di un'incredibile successo per 4-0 nel ritorno delle semifinali contro il Barcellona -, questa sera scopriremo chi tra Ajax e Tottenham supererà lo scoglio delle semifinali e si unirà agli inglesi.

Superare il turno permetterebbe al club olandese di tornare in finale dopo 24 anni e di scavalcare il Paris Saint Germain al 14esimo posto nella speciale classifica delle squadre che hanno conquistato il maggior numero di punti nella storia della competizione (dal 1993, anno del passaggio dalla Coppa dei Campioni alla UEFA Champions League, a oggi). Ci prova anche il Tottenham, 43esimo, che spera di compiere un balzo significativo in avanti e scalare posizioni.

Il Barcellona, invece, si è avvicinato quest'anno agli eterni rivali del Real Madrid - sono solo 10 ora i punti di distanza tra il primo e il secondo posto dei due giganti spagnoli. Completa il podio il Bayern Monaco, terza e ultima squadra ad aver tagliato il traguardo dei 300 punti.

La top 20 di tutti i tempi in UEFA Champions League*

1. Real Madrid (ESP), 361 punti

2. Barcellona (ESP), 351 punti

3. Bayern Monaco (GER), 317 punti

4. Manchester United (ENG), 292 punti

5. Juventus (ITA), 235 punti

6. Arsenal (ENG), 207 punti

7. Porto (POR), 206 punti

8. Chelsea (ENG), 199 punti

9. Milan (ITA), 197 punti

10. Lione (FRA), 142 punti

11. Liverpool (ENG), 140 punti

12. Inter (ITA), 132 punti

13. Borussia Dortmund (GER), 130 punti

14. Paris Saint Germain (FRA), 124 punti

15. Ajax (NED), 122 punti

16. Valencia (ESP), 118 punti

17. Atlético Madrid (ESP), 108 punti

18. Roma (ITA), 97 punti

19. Olympiacos (GRE), 97 punti

20. Benfica (POR), 94 punti

*A parità di punti ha la precedenza in classifica la squadra che li ha conquistati nel minor numero di partite.

LA CLASSIFICA COMPLETA DAL PRIMO AL 137ESIMO POSTO

La prima squadra italiana in classifica è la Juventus, che nella stagione 2016/17 aveva superato l'Arsenal, salendo fino al quinto posto. La scalata bianconera verso la quarta piazza sarà però decisamente lunga: attualmente sono ben 57 i punti che separano la Vecchia Signora dal Manchester United.

Nella top ten anche il Milan (197 punti), scivolato però dal settimo posto del 2017/18 al nono di oggi in virtù dei sorpassi di Porto e Chelsea. Per quanto riguarda le altre italiane, l'Inter - tornata in UEFA Champions League dopo una lunga assenza - è sceso al 12esimo posto dopo la cavalcata del Liverpool fino alle semifinali ed è a sole dieci lunghezze dall'ingresso in top ten. La Roma, che aveva chiuso la passata stagione al 22esimo posto, è ora 18esima con 97punti. Seguono Lazio (40esimo posto), Napoli (46esimo posto) e Fiorentina (49esimo posto). Nella top 100 anche il Parma (87esimo posto) e l'Udinese (99esimo posto)

Le altre squadre italiane in classifica

40. Lazio, 45 punti

46. Napoli, 37 punti

49. Fiorentina, 30 punti

87. Parma, 7 punti

99. Udinese, 5 punti

