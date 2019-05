Chi giocherà la prossima Champions League?

Siamo nella fase più calda della stagione calcistica: la lotta per la conquista del titolo nazionale ha già conosciuto il proprio vincitore in alcuni campionati europei, come la Serie A e la Ligue 1,mentre altrove, in Premier League e Bundesliga ad esempio, la lotta è ancora apertissima.

Ma tra le squadre che competono per le posizioni di vertice dei vari campionati continentali, quali sono già certe di prendere parte all'edizione 2019/20 della UEFA Champions League?

Il regolamento stabilisce che accederanno direttamente alla fase a gironi 2019/20 le prime quattro classificate dei campionati dei paesi ai primi quattro posti nel ranking UEFA coefficienti club/paese al termine della stagione 2017/18; le prime due classificate dei campionati al quinto e al sesto posto del sopraccitato ranking e le vincitrici dei campionati dal settimo al decimo posto sempre del ranking in questione. Accedono inoltre di diritto alla fase a gironi le squadre vincitrici delle edizioni 2018/19 di UEFA Champions League e UEFA Europa League.

Nel caso in cui le vincitrici della UEFA Champions League e della UEFA Europa League provenissero entrambe dallo stesso paese (Spagna e Inghilterra potrebbero centrare la doppietta in questa stagione), il paese in questione non avrebbe diritto sei squadre partecipanti alla fase a gironi dell'edizione successiva della UEFA Champions League.

I campionati nelle prime dieci posizioni al termine della stagione 2017/18 erano quelli di: Spagna, Inghilterra, Italia, Germania, Francia, Russia, Portogallo, Ucraina, Belgio Turchia.

Squadre sicure di disputare la UEFA Champions League 2019/20

Spagna - 4 squadre

Barcellona, Atlético Madrid (titolo non ancora assegnato, ma entrambe le squadre sono già matematicamente certe di chiudere la stagione nei primi quattro posti)

LA CLASSIFICA

Inghilterra - 4 squadre

Manchester City, Liverpool (titolo non ancora assegnato, ma entrambe le squadre sono già matematicamente certe di chiudere la stagione nei primi quattro posti)

LA CLASSIFICA

Italia - 4 squadre

Juventus (vincitrice del titolo nazionale, nessun'altra squadra al momento è matematicamente certa di chiudere la stagione nei primi quattro posti)

LA CLASSIFICA

Germania - 4 squadre

Bayern Monaco, Borussia Dortmund (titolo non ancora assegnato, ma entrambe le squadre sono già matematicamente certe di chiudere la stagione nei primi quattro posti)

LA CLASSIFICA

Francia - 2 posti

Paris Saint- Germain (vincitrice del titolo nazionale, nessuna squadra al momento è matematicamente certa di chiudere la stagione al secondo posto)

LA CLASSIFICA

Russia - 2 posti

Titolo ancora da assegnare, primi due posti in classifica da determinare

LA CLASSIFICA

Portogallo - 1 posto

Titolo ancora da assegnare

LA CLASSIFICA

Ucraina - 1 posto

Titolo ancora d assegnare

LA CLASSIFICA

Belgio - 1 posto

Titolo ancora da assegnare

LA CLASSIFICA

Turchia - 1 posto

Titolo ancora da assegnare

LA CLASSIFICA

NOTA: il presente elenco non ha valore ufficiale. L'accesso all'edizione 2019/20 della UEFA Champions League da parte di ogni squadra che ne abbia maturato il diritto è soggetto all'approvazione finale da parte della UEFA.