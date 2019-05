Classifica marcatori di Champions League: Messi in fuga

Lionel Messi è in piena corsa per vincere la classifica marcatori della UEFA Champions League per la prima volta dal 2011/12.

Se l'argentino dovesse centrare l'obiettivo, sarebbe la 12esima stagione di fila in cui il titolo di capocannoniere viene vinto da uno tra lui e Cristiano Ronaldo.

STATISTICHE DI CHAMPIONS LEAGUE

Migliori marcatori Champions League 2018/19

12: Lionel Messi (Barcellona)*

Minuti giocati: 747 (62,7 minuti per gol)

8: Robert Lewandowski (Bayern)

Minuti giocati: 714 (89,3 minuti per gol)

6: Dušan Tadić (Ajax)*

Minuti giocati: 990 (165 minuti per gol)

6: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Minuti giocati: 749 (124,8 minuti per gol)

6: Moussa Marega (Porto)

Minuti giocati: 840 (140 minuti per gol)

6: Sergio Agüero (Man. City)

Minuti giocati: 510 (85 minuti per gol)

5: Edin Džeko (Roma)

Minuti giocati: 570 (114 minuti per gol)

5: Raheem Sterling (Man. City)

Minuti giocati: 871 (174.2 minuti per gol)

5: Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Minuti giocati: 481 (96,2 minuti per gol)

5: Neymar (Paris)

Minuti giocati: 532 (106,4 minuti per gol)

5: Harry Kane (Tottenham)*

Minuti giocati: 688 (137,6 minuti per gol)

5: Paulo Dybala (Juventus)

Minuti giocati: 518 (103,6 minuti per gol)

*Giocatori in semifinale

Capocannonieri di UEFA Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcellona), Neymar (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcellona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcellona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcellona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcellona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcellona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcellona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5