João Félix: tutto sul nuovo acquisto dell'Atlético

Paragonato a Rui Costa e Kaká, João Félix è il primo grande acquisto estivo dell'Atlético Madrid; UEFA.com vi racconta chi è questo giovane talento portoghese.

Gli appunti dell'osservatore

Nome: João Félix

Età: 19

Squadra: Atlético Madrid

Ruolo: attaccante

Nazionalità: portoghese

2018/19*: 49 partite, 22 gol

Chi è?

Centrocampista offensivo dallo straordinario talento, João Félix ha vinto il campionato portoghese e raggiunto i UEFA Europa League 2018/19 con il Benfica ed è il primo acquisto significativo dell'Atlético Madrid in vista della prossima stagione.

Cosa lo rende così forte?

João Félix scoppia in lacrime dopo la tripletta ©Getty Images

Tocco elegante, movimenti sinuosi, duttilità tattica, classe pura e una consapevolezza dei propri mezzi fuori dal comune, ma ciò che colpisce di più è la sua capacità di fare gol. Sebbene la sua migliore collocazione tattica non sia ancora del tutto definita – ha infatti giocato sia come centrocampista offensivo che come seconda punta – João Félix ha raggiunto la doppia cifra in campionato e ha segnato le sue prime reti in UEFA Europa League con la tripletta all'Eintracht Frankfurt in aprile.

Perché è al centro dell'attenzione?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la straordinaria tripletta di João Félix

João Félix è venuto alla ribalta segnando il gol del pari sul finale dello scontro diretto contro lo Sporting - rivale cittadina del Benfica - alla sua terza presenza appena in prima squadra, ma è stata la tripletta contro l'Eintracht che ha acceso i riflettori di tutta Europa su di lui. Ad appena 19 anni e 152 giorni, l'attaccante ha superato il record che apparteneva niente poco di meno che a Eusébio diventando il più giovane portoghese a realizzare una tripletta in Europa – e il più giovane di sempre a esserci riuscito in UEFA Europa League.

Da dove proviene?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda lo splendido gol di tacco di João Félix contro il Real Madrid

Il ragazzo prodigio del Benfica ha passato la prima parte della sua carriera nelle giovanili del Porto, trasferendosi poi nella Seixal Academy a metà della sua adolescenza. L'addio al Porto è stato un affare per il Benfica con João Félix che si è messo subito in mostra con le Aquile in UEFA Youth League – dove ha realizzato uno straordinario gol di tacco in semifinale contro il Real Madrid nel 2017 – prima di trasferirsi in prima squadra nel 2018/19.

Quando ha esordito?

João Félix si guadagna gli applausi ©Getty Images

Dopo una serie di ottime prestazioni entrando dalla panchina nell'agosto 2018, l'attaccante si è guadagnato una maglia da titolare contro l'Aves il mese successivo, andando in gol dopo appena 34 minuti. Ha inoltre giocato nella fase a gironi di UEFA Champions League prima dell'uscita del Benfica dalla competizione, e ha realizzato i suoi primi gol in Europa nell'aprile 2013 con la tripletta al Frankfurt.

Dove può arrivare?

Qualsiasi giovane attaccante portoghese viene paragonato subito a Ronaldo – João Félix ha detto che sarebbe "un sogno" giocare con lui – ma per la sua eleganza il paragone è più con Rui Costa o Kaká. Ha esordito con la nazionale maggiore portoghes nelle semifinali di UEFA Nations League e, se dovesse mantenere questi standard, sarà un titolare inamovibile negli anni futuri.

Dicono di lui…

"È un ragazzo fantastico".

Bruno Lage, allenatore Benfica

"Il calcio portoghese può essere orgoglioso di avere ancora una volta un così raro talento. È incredibilmente intelligente in campo, si muove bene, è veloce e calmo col pallone tra i piedi nonostante i suoi appena 19 anni".

Adolf Hütter, allenatore Eintracht Frankfurt

"È un calciatore che può dimostrare tutto il suo potenziale non solo ai tifosi del Benfica ma anche a quelli di tutta Europa. Ha enormi qualità ed è sempre molto calmo quando ha il possesso del pallone".

Jonas, attaccante Benfica

L'esultanza di João Félix ©AFP/Getty Images

"È un giocatore praticamente completo per la sua età. Da un punto di vista emotivo e mentale è molto forte, è al livello dei più grandi".

João Tralhão, ex allenatore giovanili Benfica

"Lo hanno già definito come mio erede o come nuovo Kaká. Sa leggere benissimo la partita e ha la rara abilità di sapere dove piazzarsi in zona gol. João è un'altra gemma della nostra accademia. È il ragazzo del momento e merita queste attenzioni".

Rui Costa, leggenda di Benfica e Portogallo

Lui dice…

"Sono un giocatore intelligente. Mi piace avere la palla e segnare gol".

"I miei genitori raccontano sempre che da bambino ho imparato a dribblare prima di camminare".

Mbappé e la sua esultanza ©AFP/Getty Images

"Mi piace Mbappé come calciatore e mi piace la sua esultanza. Come attaccante al momento Mbappé è quello che più mi piace".

"Cristiano Ronaldo è un lavoratore instancabile e un esempio per tutti. È stato uno dei migliori del mondo per molti anni e continuerà a esserlo".

"Crescendo come uomo e come calciatore ho capito cosa mi piaceva di più - avere la palla e giocare un calcio bello e felice. È così che sono quando riesco a esprimermi al massimo e quando posso essere me stesso".

*I dati sulle partite comprendono le presenze con Benfica, Portogallo e Portogallo Under 21