Il talento dello Scout: Luka Jović, il nuovo attaccante del Real Madrid

Dopo aver segnato 17 gol in Bundesliga e altri dieci in UEFA Europa League con l'Eintracht Frankfurt, Luka Jović è passato al Real Madrid firmando un contratto per sei stagioni.

Gli appunti dell'osservatore

Nome: Luka Jović

Età: 21 anni

Squadra: Real Madrid

Ruolo: attaccante

Nazionalità: serba

2018/19: 55 partite, 20 gol

I dati includono partite con Eintracht, Serbia e Serbia Under 21

Chi è?

Jović in questa stagione è stato un protagonista assoluto in Bundesliga e in UEFA Europa League, tanto da essersi guadagnato la chiamata del Real Madrid dopo appena due mesi dal trasferimento a titolo definitivo dal Benfica all’Eintracht (nel quale era in prestito). Il serbo è venuto alla ribalta a ottobre, quando è diventato il più giovane calciatore a segnare cinque gol in una singola partita di Bundesliga.

Cosa lo rende così forte?

La sua naturale abilità sotto porta ruba l'occhio. A proprio agio sia come centravanti unico che in coppia, le conclusioni di Jović sono infallibili. Il serbo è inoltre veloce nel cambio gioco, forte fisicamente e poco predisposto agli infortuni.

Le origini

Figlio di un ex calciatore professionista (il padre Milan era un difensore), Jović è un prodotto delle giovanili del Crvena zvezda. Ha esordito con la Stella Rossa nel maggio 2014 - a 16 anni e 156 giorni - segnando un gol del pari sul finale della sfida col Vojvodina che gli ha permesso di superare Dejan Stanković come più giovane marcatore del club. A 18 anni l’attaccante si è trasferito da Belgrado a Benfica, passando l’estate successiva in prestito all’Eintracht. La svolta all'Eintracht invece è arrivata nel 2017/18 quando ha segnato uno splendido gol al volo in rovesciata che ha permesso alla squadra di avere la meglio sullo Schalke in una semifinale di Coppa di Germania abbastanza tirata.

Dove può arrivare?

Jović ha firmato col Real Madrid dopo aver superato i test medici e dovrebbe essere la spalla perfetta (portando anche un po’ di competizione) di Karim Benzema. Nel frattempo sta lottando per una maglia da titolare con la Serbia ed è stato inserito nella squadra che giocherà i Campionati Europei UEFA Under 21 di questa estate in Italia; Jović è stato il miglior marcatore della Serbia nelle qualificazioni con sette gol.

Jović è passato al Frankfurt dal Benfica nel 2016 ©AFP/Getty Images

Dicono di lui…

"Non ho mai visto un 20enne con questa qualità. Ha qualcosa di [Tony] Yeboah e Cha [Bum-kun], e il fisico di Gerd Müller. È agile, fulmineo in transizione e in grado di segnare di destro, di sinistro e di testa".

Karl-Heinz Körbel, recordman di presenze con l'Eintracht

"Ha il calcio nei suoi geni. È un giocatore di strada col fiuto per il gol. Segna di testa, di destro o di sinistro. Ha tecnica e un tiro potente con entrambi i piedi. Ha tutto ciò che deve avere un attaccante".

Kevin-Prince Boateng, ex centrocampissta Eintracht

Lui dice…

"Il calcio è tutto per me sin da quando ero un bambino. Avrei passato giornate intere in campo e questo, naturalmente, ha pagato. Quando penso al fatto che potrei ritirarmi tra dieci anni, resto terrorizzato. Il calcio significa tutto per me. Mi fa male pensare che un giorno dovrò smettere di giocare".

"Ogni giovane calciatore si ispira a [Lionel] Messi e [Cristiano] Ronaldo. Io adoro [Zlatan] Ibrahimović, ma il mio idolo è [Radamel] Falcao".

"Questa è la mia prima volta nella fase a gironi di Europa League. È una sensazione davvero fantastica fare parte di questa competizione. Ci sono tante partite e quindi ci stanchiamo ma non ci lamentiamo e non ci lamenteremo se la prossima stagione saremo in Europa".