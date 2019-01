Il calendario del calcio europeo per il 2019

Solo a titolo informativo. Tutte le date sono soggette ad eventuali modifiche. Alcuni eventi, comprese partite e sorteggi, devono ancora essere programmati.

Finali e fasi finali in grassetto

Gennaio

21–26 gennaio: turno preliminare Campionati Europei UEFA Under 19 di Futsal

29 gennaio–3 febbraio: turno preliminare di qualificazione Coppa del Mondo FIFA di Futsal

Febbraio

Il trofeo di UEFA Women's Futsal EURO ©FPF

1° febbraio: sorteggio fase finale UEFA Futsal Champions League, Almaty

6 febbraio: riunione del Comitato Esecutivo UEFA, Roma

7 febbraio: Congresso UEFA, Roma

12/13, 19/20 febbraio: ottavi di finale UEFA Champions League, andata

12/14 febbraio: sedicesimi di finale UEFA Europa League, andata

15–17 febbraio: fase finale UEFA Women's Futsal EURO 2019, Gondomar

19/20 febbraio: spareggi UEFA Youth League

20/21 febbraio: sedicesimi di finale UEFA Europa League, ritorno

21 febbraio: sorteggio qualificazioni UEFA Women's EURO 2021, Nyon

22 febbraio: sorteggio ottavi di finale UEFA Europa League e fase a eliminazione diretta UEFA Youth League, Nyon

Marzo

5/6, 12/13 marzo: ottavi di finale UEFA Champions League, ritorno

7 marzo: ottavi di finale UEFA Europa League, andata

9–28 marzo: turno elite Campionati Europei UEFA Under 17

10–30 marzo: turno elite Campionati Europei Femminili UEFA Under 17

12/13 marzo: ottavi di finale UEFA Youth League

14 marzo: ottavi di finale UEFA Europa League, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali UEFA Champions League e UEFA Europa League, Nyon

20/21 marzo: quarti di finale UEFA Women's Champions League, andata

20–26 marzo: qualificazioni Campionati Europei UEFA Under 21 del 2021

20–26 marzo: turno elite Campionati Europei UEFA Under 19

21–23 marzo: Qualificazioni Europee 2018-20, prima giornata fase a gironi

24–26 marzo: Qualificazioni Europee 2018-20, seconda giornata fase a gironi

26–31 marzo: turno principale Campionati Europei UEFA Under 19 di Futsal

27/28 marzo: quarti di finale UEFA Women's Champions League, ritorno

Aprile

La finale di UEFA Youth League si giocherà a Nyon ©Getty Images

2/3 aprile: quarti di finale UEFA Youth League

3–9 aprile: turno elite Campionati Europei femminili UEFA Under 19

5 aprile: sorteggio fase finale Campionati Europei femminili UEFA Under 17, Albena

5 aprile: sorteggio fase finale Campionati Europei UEFA Under 17, Dublino

9/10 aprile: quarti di finale UEFA Champions League, andata

11 aprile: quarti di finale UEFA Europa League, andata

16 aprile: sorteggio Campionati Europei femminili UEFA Under 19, Scozia

16/17 aprile: quarti di finale UEFA Champions League, ritorno

18 aprile: quarti di finale UEFA Europa League, ritorno

20/21 aprile: semifinali UEFA Women's Champions League, andata

25 o 26–27 o 28 April: fase finale UEFA Futsal Champions League, Almaty

26 aprile: semifinali UEFA Youth League, Nyon

27/28 aprile: semifinali UEFA Women's Champions League, ritorno

29 aprile: finale UEFA Youth League, Nyon

30 aprile/1 maggio: semifinali UEFA Champions League, andata

Maggio

2 maggio: semifinali UEFA Europa League, andata

3–19 maggio: Campionati Europei UEFA Under 17, Repubblica d'Irlanda

5–17 maggio: Campionati Europei femminili UEFA Under 17, Bulgaria

7/8 maggio: semifinali UEFA Champions League, ritorno

9 maggio: semifinali UEFA Europa League, ritorno

18 maggio: finale UEFA Women's Champions League, Budapest

25 maggio–16 giugno: Coppa del Mondo FIFA U20, Polonia

29 maggio: riunione Comitato Esecutivo UEFA, Baku

29 maggio: finale UEFA Europa League, Baku

31 maggio: sorteggio fase finale Campionati Europei UEFA Under 19, Yerevan

Giugno

Lo stadio della finale di UEFA Champions League ©Getty Images

1° giugno: finale UEFA Champions League, Madrid

5 giugno: semifinale UEFA Nations League, Portogallo-Svizzera (Porto)

5–11 giugno: qualificazioni Campionati Europei UEFA Under 21 del 2021

6 giugno: semifinale UEFA Nations League, Olanda-Inghilterra (Guimaraes)

7–8 giugno: Qualificazioni Europee 2018-20, terza giornata fase a gironi

7 giugno–7 luglio: Coppa del Mondo femminile FIFA, Francia

9 giugno: finale primo posto UEFA Nations League (Porto) e finale terzo posto (Guimaraes)

10–11 giugno: Qualificazioni Europee 2018-20, quarta giornata fase a gironi

11 giugno: sorteggio turno preliminare UEFA Champions League e UEFA Europa League, Nyon

16–30 giugno: Campionati Europei UEFA Under 21, Italia

18 giugno: sorteggio primo e secondo turno di qualificazione UEFA Champions League, e sorteggio secondo turno di qualificazione UEFA Europa League (percorso Campioni), Nyon

18–26 giugno: fase finale Coppa delle Regioni UEFA, Bavaria

19 giugno: sorteggio primo e secondo turno di qualificazione UEFA Europa League (percorso Piazzate), Nyon

21 giugno: sorteggio turno di qualificazione UEFA Women's Champions League, Nyon

25 giugno: turno preliminare UEFA Champions League, semifinali

27 giugno: turno preliminare UEFA Europa League, andata

28 giugno: turno preliminare UEFA Champions League, turno finale

Luglio

4 luglio: turno preliminare UEFA Europa League, ritorno

4 luglio: sorteggio turno preliminare e principale UEFA Futsal Champions League, Nyon

9/10 luglio: primo turno di qualificazione UEFA Champions League, andata

11 luglio: primo turno di qualificazione UEFA Europa League, andata

14–27 luglio: Campionati Europei UEFA Under 19, Armenia

16/17 luglio: primo turno di qualificazione UEFA Champions League, ritorno

16–28 luglio: Campionati Europei femminili UEFA Under 19, Scozia

18 luglio: primo turno di qualificazione UEFA Europa League, ritorno

22 luglio: sorteggio terzo turno di qualificazione UEFA Champions League e UEFA Europa League, Nyon

23/24 luglio: secondo turno di qualificazione UEFA Champions League, andata

25 luglio: secondo turno di qualificazione UEFA Europa League, andata

30/31 luglio: secondo turno di qualificazione UEFA Champions League, ritorno

Agosto

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda gli highlights della passata Supercoppa

1° agosto: secondo turno di qualificazione UEFA Europa League, ritorno

5 agosto: sorteggio spareggi UEFA Champions League e UEFA Europa League, Nyon

6/7 agosto: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League, andata

7–13 agosto: turno di qualificazione UEFA Women's Champions League

8 agosto: terzo turno di qualificazione UEFA Europa League, andata

13 agosto: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League, ritorno

14 agosto: Supercoppa UEFA, Istanbul

15 agosto: terzo turno di qualificazione UEFA Europa League, ritorno

17 agosto: sorteggio sedicesimi di finale UEFA Women's Champions League, Nyon

20/21 agosto: spareggi UEFA Champions League, andata

22 agosto: spareggi UEFA Europa League, andata

26 agosto–3 settembre: qualificazioni UEFA Women's EURO 2021

27/28 agosto: spareggi UEFA Champions League, ritorno

27 agosto–1 settembre: turno preliminare UEFA Futsal Champions League

29 agosto: sorteggio fase a gironi UEFA Champions League e UEFA Youth League e premi UEFA, Montecarlo

29 agosto: spareggi UEFA Europa League, ritorno

30 agosto: sorteggio fase a gironi UEFA Europa League, Montecarlo

Settembre

3 settembre: sorteggio primo e secondo turno percorso Campioni nazionali UEFA Youth League, Nyon

5–7 settembre: Qualificazioni Europee 2018-20, quinta giornata fase a gironi

5–10 settembre: qualificazioni Campionati Europei UEFA Under 21 del 2021

8–10 settembre: Qualificazioni Europee 2018-20, sesta giornata fase a gironi

8–14 settembre: fase finale Campionati Europei UEFA Under 19 di Futsal, Riga

10 settembre–28 ottobre: turno di qualificazione Campionati Europei femminili UEFA Under 17

11/12 settembre: sedicesimi di finale UEFA Women's Champions League, andata

17/18 settembre: fase a gironi UEFA Champions League, prima giornata

17/18 settembre: fase a gironi UEFA Youth League, prima giornata

19 settembre: fase a gironi UEFA Europa League, prima giornata

24 settembre: riunione Comitato Esecutivo UEFA

25/26 settembre: sedicesimi di finale UEFA Women's Champions League, ritorno

30 settembre: sorteggio ottavi di finale UEFA Women's Champions League, Nyon

30 settembre–8 ottobre: qualificazioni UEFA Women's EURO 2021

Ottobre

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Albo d'Oro 2018

1/2 ottobre: fase a gironi UEFA Champions League, seconda giornata

1/2 ottobre: seconda giornata fase a gironi UEFA Youth League e primo turno percorso Campioni nazionali, andata

1–8 ottobre: turno di qualificazione Campionati Europei femminili UEFA Under 19

3 ottobre: fase a gironi UEFA Europa League, seconda giornata

5–27 ottobre: Coppa del Mondo FIFA U17, Perù

8–13 ottobre: turno principale UEFA Futsal Champions League

8–15 ottobre: turno di qualificazione Campionati Europei UEFA Under 19

10–12 ottobre: Qualificazioni Europee 2018-20, settima giornata fase a gironi

10–15 ottobre: qualificazioni Campionati Europei UEFA Under 21 del 2021

13–15 ottobre: Qualificazioni Europee 2018-20, ottava giornata fase a gironi

16/17 ottobre: ottavi di finale UEFA Women's Champions League, andata

18 ottobre: sorteggio turno elite UEFA Futsal Champions League, Nyon

22/23 ottobre: fase a gironi UEFA Champions League, terza giornata

22/23 ottobre: terza giornata fase a gironi UEFA Youth League e ritorno primo turno percorso Campioni nazionali

22–27 ottobre: turno principale di qualificazione Coppa del Mondo FIFA di Futsal

24 ottobre: fase a gironi UEFA Europa League, terza giornata

30/31 ottobre: ottavi di finale UEFA Women's Champions League, ritorno

Novembre

4–12 novembre: qualificazioni UEFA Women's EURO 2021

5/6 novembre: fase a gironi UEFA Champions League, quarta giornata

5/6 novembre: quarta giornata fase a gironi UEFA Youth League, e andata secondo turno percorso Campioni nazionali

7 novembre: fase a gironi UEFA Europa League, quarta giornata

7 novembre: sorteggio turno elite Coppa del Mondo FIFA di Futsal, Nyon

7 novembre: sorteggio qualificazioni UEFA Futsal EURO 2022, Nyon

8 novembre: sorteggio quarti di finale e semifinali UEFA Women's Champions League, Nyon

13–19 novembre: turno di qualificazione Campionati Europei UEFA Under 19

14–16 novembre: Qualificazioni Europee 2018-20, nona giornata fase a gironi

14–19 novembre: qualificazioni Campionati Europei UEFA Under 21 del 2021

17–19 novembre: Qualificazioni Europee 2018-20, decima giornata fase a gironi

19–24 novembre: turno elite UEFA Futsal Champions League

22 novembre: turno elite Campionati Europei femminili UEFA U17 e U19, e sorteggio turno di qualificazioni 2020/21, Nyon

22 novembre: sorteggio spareggi di qualificazione UEFA EURO 2020

26/27 novembre: fase a gironi UEFA Champions League, quinta giornata

26/27 novembre: quinta giornata fase a gironi UEFA Youth League e ritorno secondo turno percorso Campioni nazionali

28 novembre: fase a gironi UEFA Europa League, quinta giornata

Dicembre

1° dicembre: sorteggio fase finale UEFA EURO 2020

2 dicembre: riunione Comitato Esecutivo UEFA

10/11 dicembre: fase a gironi UEFA Champions League, sesta giornata

12 dicembre: fase a gironi UEFA Europa League, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale UEFA Champions League, sedicesimi di finale UEFA Europa League e spareggi UEFA Youth League, Nyon