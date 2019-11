La Squadra dell'Anno di tutti i tempi

Quali sono i giocatori che negli anni hanno collezionato più presenze nella Squadra dell'Anno di UEFA.com? Ecco la formazione definitiva.

PORTIERE

Iker Casillas – 6 (2007, 08, 09, 10, 11, 12)

Real Madrid/Porto e Spagna

Capitano della Spagna vincitrice di UEFA EURO 2008 e 2012, l'estremo difensore ha anche vinto la Coppa del Mondo FIFA 2010 ed è stato votato nella Squadra dell'Anno sei volte. Il suo inseguitore più vicino è Gianluigi Buffon (cinque).

DIFENSORI

Sergio Ramos – 8 (2008, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Real Madrid e Spagna

Selezionato per la prima volta dopo il trionfo a UEFA EURO 2008, il centrale spagnolo è stato votato in sei edizioni consecutive della Squadra dell'Anno. Fra tutti i giocatori del suo ruolo quest'anno è diventato quello che ha totalizzato più selezioni.

Gerard Piqué – 5 (2010, 11, 12, 15, 16)

Barcellona e Spagna

Piqué è stato nominato nove volte negli ultimi dieci anni, vincendo in cinque occasioni, e rimane uno dei giocatori più affidabili del suo club e della nazionale. Dani Alves, selezionato quest'anno, è a pari merito con cinque, ma è superato da Piqué e Lahm per numero di nomination totali (rispettivamente nove e 10).

Carles Puyol – 6 (2002, 05, 06, 08, 09, 10)

Barcellona e Spagna

Il difensore ha inanellato un'ottima striscia dal 2005 in poi, vincendo la UEFA Champions League con il Barça nel 2006, 2009 e 2011, UEFA EURO 2008 e la Coppa del Mondo 2010, anno della sua ultima presenza nella squadra ideale di UEFA.com.

Philipp Lahm – 5 (2006, 08, 12, 13, 14)

Bayern München e Germania

Tra i giocatori più costanti dell'ultimo decennio, Lahm è stato selezionato tre volte consecutive nella Squadra dell'Anno, fino al 2014.

CENTROCAMPISTI

Steven Gerrard – 3 (2005, 06, 07)

Liverpool e Inghilterra

Gerrard è uno dei sette centrocampisti selezionati tre volte (l'ultimo in ordine cronologico è Luka Modrić, 2018) ma ha la precedenza perché ha collezionato sette nomination rispetto a Modrić (sei), Kaká (cinque), Ronaldinho (quattro), Toni Kroos (quattro), Pavel Nedvěd (tre) e Zinédine Zidane (tre).

Xavi Hernández – 5 (2008, 09, 10, 11, 12)

Barcellona e Spagna

Nonostante la nomination nel 2005, Xavi è stato votato nella Squadra dell'Anno solo dal 2008 in poi, ma grazie ai ripetuti successi con il Barcellona e la Spagna è stato selezionato per cinque anni consecutivi.

Andrés Iniesta – 6 (2009, 10, 11, 12, 15, 16)

Barcellona e Spagna

Come il suo compagno di reparto, Iniesta è stato una presenza fissa nella Squadra dell'Anno fino al 2013, tornando in grande stile nel 2015 e conservando il posto anche l'anno successivo.

ATTACCANTI

Cristiano Ronaldo – 13 (2004, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Manchester United/Real Madrid/Juventus e Portogallo

In nomination per ben 15 volte (un record), il portoghese è stato selezionato nella Squadra dell'Anno in 13 occasioni, tre in più di qualsiasi altro giocatore. Quella del 2017 è la sua 12esima presenza consecutiva.

Lionel Messi – 10 (2008, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18)

Barcellona e Argentina

Come Ronaldo, Messi era inizialmente classificato centrocampista. Ha collezionato la prima di 13 candidature consecutive nel 2006 e, dopo il debutto nella Squadra dell'Anno nel 2008, non è stato votato solo nel 2013.

Thierry Henry – 5 (2001, 02, 03, 04, 06)

Arsenal e Francia

Candidato nelle prime sei edizioni del sondaggio di UEFA.com, Henry è stato votato nella Squadra dell'Anno cinque volte, di cui le prime quattro: è l'unico giocatore a poter vantare questo piccolo primato.