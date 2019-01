7 anni e mezzo di dominio Juve in Serie A

Che la Juventus sia la assoluta dominatrice del campionato da sette a questa parte non è certo un mistero. Dal 2011/12, la Serie A parla solo bianconero. E anche quest'anno la squadra di Massimiliano Allegri è in fuga alla fine del girone d'andata.

Negli ultimi anni, la Juve ha smesso gli abiti un pò retrò da Vecchia Signora per indossare quelli da "cannibale", aggiudicandosi sette Scudetti di fila, oltre alle ultime quattro edizioni della Coppa Italia. E anche nella stagione in corso, i Bianconeri sono in pole position per assicurarsi l'ottavo titolo consecutivo, avendo nove punti di vantaggio sul Napoli al termine del girone d'andata.

L'assoluta superiorità della Juve trova riscontro anche nei freddi numeri. Per capire meglio le origini del dominio bianconero abbiamo deciso di paragonare il rendimento dei campioni d'Italia in carica con quello delle avversarie nelle ultime sette stagioni e mezzo.

La Juventus ha vinto 214 delle 285 partite disputate in questi sette anni e mezzo pareggiandone 48 e perdendone appena 23. In questo cammino ha conquistato 690 punti complessivamente, oltre cento in più rispetto alla prima inseguitrice, il Napoli secondo con 583 punti.

I Bianconeri hanno costruito i propri successi su una difesa di ferro, che in questo periodo di tempo ha subito 173 gol, anche in questo caso oltre cento in meno rispetto ai 292 del Napoli. I Partenopei risultano però, seppur di poco, il miglior attacco, con 574 reti realizzate rispetto alle 567 messe a segno dalla Juventus.

RENDIMENTO IN SERIE A DALLA STAGIONE 2011/12*

Club Punti PG V P S GF GS Media punti 1 Juventus 690 285 214 48 23 567 173 2,42 2 Napoli 583 285 173 64 48 574 292 2,05 3 Roma 547 285 161 64 60 525 297 1,92 4 Lazio 476 285 138 62 85 475 354 1,67 4 Milan 476 285 133 77 75 442 321 1,67 6 Inter 467 285 133 68 84 453 330 1,64 7 Fiorentina 452 285 125 77 83 437 340 1,59 8 Atalanta 386 285 102 80 103 360 361 1,35 9 Udinese 357 285 96 69 120 346 395 1,25 10 Torino 330 247 81 87 79 353 334 1,34 11 Genoa 326 285 84 74 127 332 408 1,14 12 Chievo 317 285 80 77 128 270 392 1,11 13 Sampdoria 315 247 82 69 96 324 354 1,28 14 Cagliari 269 247 68 65 114 267 384 1,09 15 Bologna 259 247 64 67 116 243 337 1,05 16 Sassuolo 258 209 67 57 85 258 323 1,23 17 Parma 214 171 56 46 69 207 243 1,25 18 Palermo 189 190 45 54 91 210 313 0,99 19 Verona 153 152 39 36 77 175 274 1,01 20 Catania 136 114 34 34 46 131 164 1,19 20 Empoli 136 133 32 40 61 137 199 1,02 22 Siena 80 76 20 20 36 81 102 1,05 23 Crotone 69 76 18 15 43 74 124 0,91 24 SPAL 55 57 12 19 26 54 86 0,96 25 Cesena 46 76 8 22 46 60 133 0,61 26 Frosinone 41 57 9 14 34 47 113 0,72 27 Pescara 40 76 9 13 54 64 165 0,53 28 Carpi 38 38 9 11 18 37 57 1,00 29 Lecce 36 38 8 12 18 40 56 0,95 30 Novara 32 38 7 11 20 35 65 0,84 31 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 0,66 32 Benevento 21 38 6 3 29 33 84 0,55

LEGENDA - PG: partite giocate; V: partite vinte; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; Media punti: media punti a partita

* Dati aggiornati al 4/1/2019