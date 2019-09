I migliori marcatori di sempre nella fase a gironi

Lionel Messi guida la classifica con cinque gol in più dell'eterno rivale Cristiano Ronaldo; riuscirà l'asso portoghese a raggiungerlo in questa edizione?

Le statistiche non includono gol e presenze della seconda fase a gironi (dal 1999/2000 al 2002/03)

Maggior numero di gol nella fase a gironi di UEFA Champions League

66: Lionel Messi (Barcellona)

61: Cristiano Ronaldo (Man, United, Real Madrid, Juventus)

43: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

39: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg)

37: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

36: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris, Manchester United)

34: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München)

31: Alessandro Del Piero (Juventus)

30: Didier Drogba (Marsiglia, Chelsea, Galatasaray)

29: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

29: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

• I sei gol nell'edizione 2018/19 hanno consentito a Messi di superare Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori assoluta nella fase a gironi.

Miglior media gol a partita (minimo 20 gol segnati)

0.99: Lionel Messi (Barcelona) – 66 gol in 67 partite

0.76: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg) – 39 gol in 51 partite

0.73: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) – 61 gol in 83 partite

0.72: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München) – 34 gol in 47 partite

0.72: Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern München) – 23 gol in 32 partite

0.68: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) – 43 gol in 63 partite

0.68: Edinson Cavani (Napoli, Paris Saint-Germain) – 28 gol in 41 partite

0.64: Didier Drogba (Marsiglia, Chelsea, Galatasaray) – 30 gol in 47 partite

0.62: Filippo Inzaghi (Juventus, Milan) – 29 gol in 47 partite

0.57: Sergio Agüero (Atlético Madrid, Manchester City) – 28 gol in 49 partite

Edinson Cavani: in corsa per il primo posto ©AFP/Getty Images

• La media di quasi un gol a partita di Messi è straordinaria, mentre i primi anni di Ronaldo da esterno anziché attaccante puro potrebbero spiegare il lieve distacco dall'argentino.

• Edinson Cavani sembra avere possibilità più realistiche di eguagliare Messi in questa speciale classifica. Se l'uruguaiano segnasse una tripletta nelle prossime cinque partite, supererebbe Messi in vetta.

Record di presenze nella fase a gironi di UEFA Champions League

95: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

83: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

80: Xavi Hernández (Barcelona)

77: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

74: Ryan Giggs (Manchester United)

74: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris, Manchester United)

72: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)

69: Sergei Ignashevich (Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva)

68: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris Saint-Germain)

67: Lionel Messi (Barcellona)

67: Roberto Carlos (Real Madrid, Fenerbahçe)

• Il record di presenze nella fase a gironi di Casillas sembra al sicuro: Cristiano Ronaldo, il suo unico rivale nella top ten ancora in attività, ha ben 12 presenze in meno.