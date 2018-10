Ranking UEFA per club 2018/19: Juventus e Inter al comando

Parla italiano la vetta del Ranking UEFA 2018/19 per club: per quanto riguarda la sola stagione in corso, infatti, Inter e Juventus sono in testa alla classifica, assieme a Barcellona, Atlético Madrid e Borussia Dortmund.

I coefficienti determinano le fasce dei club per il sorteggio di questa settimana della fase a gironi; la prima fascia della UEFA Champions League, tuttavia, è riservata ai detentori della coppa e ai campioni nazionali delle prime sette federazioni in classifica.



Il Real Madrid (133.000) rimane in testa al Ranking UEFA per club generale, nonostante la sconfitta a Mosca, ma si avvicinano le inseguitrici: il Barcellona (116.000) è sempre al secondo posto, poi ecco l'Atlético Madrid e il Bayern (115.000). Al quinto posto solitario sempre la Juventus, prima compagine di Serie A, reduce dalla vittoria dello Stadium contro lo Young Boys (111.000).

La seconda italiana in classifica è la Roma (70.000), appena sopra il Napoli (69.000), che con la vittoria del San Paolo ha superato proprio il Liverpool.

Ranking UEFA per club:

1) Real Madrid - 133.000

2) Barcellona - 116.000

3) Bayern - 115.000

3) Atlético - 115.000

5) Juventus - 111.000

6) Siviglia - 93.000

7) Paris - 90.000

8) Manchester City - 87.000

9) Arsenal - 79.000

10) Porto - 77.000

13) Roma - 70.000

14) Napoli - 69.000

40) Lazio - 33.000

54) Inter - 24.000

79) Milan - 16.000

Nella stagione in corso troviamo in vetta le squadre capaci di vincere alle prime due giornate, incamerando subito punti per aumentare il coefficiente, oltre ai punti bonus per l'accesso alla fase a gironi. Quindi Inter e Juventus comandano, assieme a Barcellona, Atlético e Borussia Dortmund, tutte capaci di cominciare l'avventura in UEFA Champions League con due vittorie su due.

Ranking UEFA per club 2018/19:

1) Barcellona - 8.000

1) Atlético - 8.000

1) Juventus - 8.000

1) Borussia Dortmund - 8.000

1) Inter - 8.000

6) Bayern - 7.000

6) Manchester United - 7.000

6) Lione - 7.000

6) Napoli - 7.000

6) Porto - 7.000

6) Ajax - 7.000

6) CSKA Mosca - 7.000

6) Schalke 04 - 7.000