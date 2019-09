Dinamo Zagreb - Atalanta: la vigilia

Le due squadre si sono già affrontate al primo turno della Coppa UEFA 1990/91

L'Atalanta si qualificò con due pareggi grazie alla regola dei gol in trasferta

Per la Dea si tratta del debutto assoluto nella fase a gruppi di #UCL

La Dinamo ha perso tutte le ultime 11 partite giocate nella fase a gironi

Le gare del 1 ottobre: Atalanta-Shakhtar, Manchester City-Dinamo

Probabili formazioni

Dinamo: Livaković; Stojanovič, Dilaver, Perić, Leovac; Gojak, Ademi, Moro, Oršić; Olmo, Petković

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Moro (caviglia)

Atalanta: Gollini, Palomino, Kjær, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Iličić, Gómez; Zapata

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Muriel (ginocchio)

Nenad Bjelica , allenatore Dinamo

All’Atalanta toglierei Iličić, che è un giocatore straordinario. Ha un ottimo passo e un gran tiro, ma non è l'unico giocatore di alto livello dei nostri avversari. Dai nostri tifosi ci aspettiamo il massimo del supporto, loro invece avranno l’impegno dei miei giocatori. Siamo concentrati esclusivamente sulla sfida di domani.

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta

L'Atalanta gioca la Champions League per la prima volta, siamo felici e fiduciosi. Qui il livello è di certo superiore, ma vogliamo vedere cosa riusciremo a fare.Abbiamo studiato bene i nostri avversari. In Croazia ci sono buone squadre, ma noi non snatureremo le nostre caratteristiche. Sarà una gara nella quale entrambe le squadre faranno di tutto per ottenere i tre punti.Non temo troppo il fattore campo, abbiamo già giocato in stadi difficili come Genova, Napoli, Dortmund, o contro l'Everton. Sono tre anni che otteniamo risultati positivi e nessuno ci ha mai regalato nulla.

