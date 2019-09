Atlético - Juventus: la vigilia

I precedenti dell'Atlético contro la Juve: 2V 1P 1S

L'Atleti ha vinto entrambe le due sfide casalinghe contro i Bianconeri

La Juventus ha eliminato l'Atleti agli ottavi della stagione 2018/19

Ronaldo ha segnato 7 gol in 8 gare UEFA contro l'Atlético

Le gare del 1 ottobre: Juventus-Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca-Atlético

Probabili formazioni

Atlético: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Koke, Ñíguez, Llorente, Lemar; Félix, Costa

Indisponibili: Garcés (ginocchio)

In dubbio: Partey (coscia), Morata (ginocchio)

Juventus: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo

Indisponibili: De Sciglio (coscia), Douglas Costa (coscia)

In dubbio: Pjanić (coscia)

Diego Simeone, allenatore Atlético

La Juve è una squadre sempre molto competitiva, con giocatori di grandissimo potenziale. E' difficile preparare una partita contro Cristiano Ronaldo; è un animale da gol. In più domani sarà difficile prendere spunto dalle partite dell'anno scorso. Il gioco di Sarri è diverso.

Maurizio Sarri, allenatore Juventus

Siamo la Juventus e scendiamo in campo per vincere ogni partita. Dovremo farlo con determinazione assoluta, ma anche con una certa dose di leggerezza, perchè nel calcio il divertimento è fondamentale. Khedira e Matuidi sono giocatori davvero straordinari, ma tutti i ragazzi a centrocampo sono in crescita. Abbiamo sia la spada che il fioretto: tante armi con caratteristiche diverse. Miralem Pjanić è a disposizione. Si è allenato regolarmente con i compagni. Domani valuteremo se partirà titolare.

Lo sapevi?

I Colchoneros hanno vinto in casa le ultime sei partite contro avversari italiani, segnando 14 gol e subendone uno. Scopri tutte le statistiche e curiosità nella nostra storia della partita.