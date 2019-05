8 Scudetti Juve: i migliori bomber dal 2011/12

La Juventus si è aggiudicata sabato scorso l'ottavo Scudetto consecutivo in Serie A e ancora una volta sarà in prima fascia nel sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20. Ma quali sono i giocatori che hanno segnato più gol nel campionato italiano in questo dominio di otto anni? Ecco la top 20.

Dybala è il miglior marcatore della Juventus dal 2011/12 ©Getty Images

Podio tutto argentino

Alle prime tre posizioni di questa speciale classifica ci sono tre calciatori argentini. Paulo Dybala è il migliore in assoluto, con le sue 57 reti segnate in Serie A nelle ultime quattro stagioni, seguito da Gonzalo Higuaín, autore di 40 gol in due stagioni. Chiude il podio Carlos Tévez, 39 reti nel campionato italiano nelle stagioni 2013/14 e 2014/15.

Vidal: 35 gol in Serie A con la Juventus ©AFP/Getty Images

Vidal, centrocampista goleador

In quarta posizione troviamo Arturo Vidal, che con i suoi 35 gol in quattro stagioni è il centrocampista bianconero più prolifico in Serie A nel periodo analizzato. Il cileno precede Mario Mandžukić, autore di 30 gol nelle ultime quattro stagioni, e Paul Pogba, 28 gol dal 2012/13 al 2015/16. Ma ecco la top 20 completa.

La top 20 dei marcatori della Juventus in Serie A dal 2011/12

1. Paulo Dybala, 57 gol

2. Gonzalo Higuaín, 40

3. Carlos Tévez, 39

4. Arturo Vidal, 35

5. Mario Mandžukić, 30

6. Paul Pogba 28

7. Fernando Llorente, 23

7. Claudio Marchisio 23

9. Sami Khedira 21

9. Mirko Vučinić, 21

11. Cristiano Ronaldo, 19

12. Alessandro Matri, 18

13. Leonardo Bonucci, 16

13. Andrea Pirlo, 16

15. Álvaro Morata, 15

16. Fabio Quagliarella, 14

17. Stephan Lichtsteiner, 12

17. Miralem Pjanić, 12

19. Juan Cuadrado, 11

20. Alex Sandro, 10

20. Giorgio Chiellini, 10