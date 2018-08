Modrić, Ronaldo e Salah per il Player of the Year

Luka Modrić, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah sono i candidati al premio UEFA Men's Player of the Year 2017/18.

Il vincitore sarà annunciato – insieme alla vincitrice del premio UEFA Women's Player of the Year e ai vincitori dei premi per ruolo in UEFA Champions League – durante il sorteggio della fase a gironi di giovedì 30 agosto a Montecarlo. Il giorno seguente sarà annunciato il vincitore del premio UEFA Europa League Player of the Season.

I tre candidati

Luka Modrić (Real Madrid e Croazia)

Vincitore della UEFA Champions League, secondo classificato in Coppa del Mondo FIFA e vincitore del Pallone d'Oro ai mondiali. Clicca qui per maggiori informazioni sulla sua stagione.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus e Portogallo)

Vincitore della UEFA Champions League per la quinta volta (record) e capocannoniere della UEFA Champions League per la sesta edizione consecutiva. Clicca qui per maggiori informazioni sulla sua stagione.

Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto)

Secondo classificato in UEFA Champions League, ha infranto diversi record nella prima stagione a Liverpool. Clicca qui per maggiori informazioni sulla sua stagione.

Gli altri giocatori nella top ten

4 Antoine Griezmann (Atlético e Francia) – 72 punti

5 Lionel Messi (Barcellona e Argentina) – 55 punti

6 Kylian Mbappé (Paris e Francia) – 43 punti

7 Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio) – 28 punti

8 Raphaël Varane (Real Madrid e Francia) – 23 punti

9 Eden Hazard (Chelsea e Belgio) – 15 punti

10 Sergio Ramos (Real Madrid e Spagna) – 12 punti

Che cos'è il premio UEFA Men's Player of the Year?

Il premio è un riconoscimento ai migliori giocatori di qualsiasi nazionalità che hanno giocato in un club di una nazione affiliata alla UEFA nella passata stagione. I giocatori vengono valutati in base alle prestazioni in tutte le competizioni (nazionali, europee e internazionali).

Come stati selezionati i giocatori?

I tre candidati sono stati selezionati da una giuria composta dagli 80 allenatori delle squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League (48) nel 2017/18, oltre a 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza di ogni federazione UEFA.

I giurati hanno selezionato tre giocatori assegnando cinque punti, tre punti e un punto in ordine di preferenza. Gli allenatori non potevano votare per un giocatore della loro squadra.

I candidati agli altri premi

Miglior portiere della stagione: Alisson Becker, Gianluigi Buffon, Keylor Navas

Miglior difensore della stagione: Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane

Miglior centrocampista della stagione: Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Luka Modrić

Migliore attaccante della stagione: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah

Miglior calciatrice della stagione: Pernille Harder, Ada Hegerberg, Amandine Henry

Giocatore della stagione in Europa League: Diego Godín, Antoine Griezmann, Dimitri Payet

È in corso anche la votazione per il Gol della stagione di UEFA.com. Il vincitore sarà annunciato lunedì 27 agosto.