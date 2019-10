16 anni dal debutto di Ronaldo in #UCL!

Esattamente 16 anni fa, Cristiano Ronaldo esordiva nella fase a gironi di UEFA Champions League con la maglia del Manchester United, sconfitto 2-1 a Stoccarda.

Nella stagione 2002/03, con lo Sporting, il giocatore era entrato al 58' nella gara del terzo turno di qualificazione contro l'Inter (0-0). Tuttavia, è stato Sir Alex Ferguson a schierarlo per la prima volta nella fase a gironi: con la maglia numero 7, a 18 anni e 238 giorni, il campione portoghese ha giocato per 90 minuti ma non ha potuto evitare la sconfitta per 2-1 contro lo Stoccarda di Felix Magath, allora in vetta alla Bundesliga.

Timo Hildebrand e Cristiano Ronaldo ©Getty Images

Il contributo più importante dell'attaccante è stato un contrasto con il portiere Timo Hildebrand, che ha provocato un rigore trasformato da Ruud van Nistelrooy. A fine gara, UEFA.com metteva in evidenza un altro 18enne alla prima da titolare in UEFA Champions League: Philipp Lahm, allora in prestito allo Stoccarda.

Formazione dello United:

In piedi: Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, John O'Shea, Rio Ferdinand, Roy Keane, Tim Howard

Accosciati: Mikaël Silvestre, Phil Neville, Paul Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs