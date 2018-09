Serie A: Quagliarella sorpassa Shevchenko

Grazie alla splendida rete di tacco realizzata ieri nella vittoria per 3-0 della Sampdoria contro il Napoli, Fabio Quagliarella è salito a quota 128 gol complessivi in Serie A e ha raggiunto il 42° posto nella top 50 dei migliori marcatori di sempre della storia del massimo campionato italiano.

L'attaccante blucerchiato si è lasciato alle spalle l'ex leggenda del Milan Andriy Shevchenko, fermo a quota 127 reti, e ha raggiunto un'altra bandiera rossonera e della Nazionale italiana, Gianni Rivera.

Quagliarella, che ha anche giocato in UEFA Champions League con la Juventus realizzando 6 reti, è il miglior bomber della storia della Serie A ancora in attività, mentre, considerando i campionati a girone unico, a partire dal 1929-30, il miglior realizzatore di sempre è Silvio Piola con 274 reti in 537 presenze.

Al secondo posto la leggenda dell'AS Roma Francesco Totti, che la scorsa stagione ha chiuso la carriera con 250 gol in 619 partite. Completa il podio Gunnar Nordahl, con 225 gol in 291 presenze.

Tra i giocatori ancora in attività, a breve altri due potrebbero fare il loro ingresso nella top 50: Gonzalo Higuaín del Milan, 60esimo con 111 gol, e Mauro Icardi dell'Inter, 62esimo con 110 gol, distanziati rispettivamente 9 e 10 reti dalla 50esima posizione.

La top 50 dei migliori marcatori della storia della Serie A*

# Calciatore Reti Presenze Media gol Reti per squadra 1 Silvio Piola 274 537 0,51 51 Pro Vercelli, 143 Lazio, 10 Juventus, 70 Novara 2 Francesco Totti 250 619 0,40 250 Roma 3 Gunnar Nordahl 225 291 0,77 210 Milan, 15 Roma 4 Giuseppe Meazza 216 367 0,59 197 Inter, 9 Milan, 10 Juventus 4 José Altafini 216 459 0,47 120 Milan, 71 Napoli, 25 Juventus 6 Antonio Di Natale 209 445 0,47 18 Empoli, 191 Udinese 7 Roberto Baggio 205 452 0,45 39 Fiorentina, 78 Juventus, 12 Milan, 22 Bologna, 9 Inter, 45 Brescia 8 Kurt Hamrin 190 400 0,48 8 Juventus, 20 Padova, 150 Fiorentina, 9 Milan, 3 Napoli 9 Giuseppe Signori 188 344 0,54 11 Foggia, 107 Lazio, 3 Sampdoria, 67 Bologna 9 Alessandro Del Piero 188 478 0,39 188 Juventus 9 Alberto Gilardino 188 514 0,37 3 Piacenza, 5 Verona, 50 Parma, 36 Milan, 52 Fiorentina, 19 Genoa, 13 Bologna, 10 Palermo 12 Gabriel Batistuta 184 318 0,58 152 Fiorentina, 30 Roma, 2 Inter 13 Giampiero Boniperti 178 443 0,40 178 Juventus 14 Amedeo Amadei 174 423 0,41 85 Roma, 42 Inter, 47 Napoli 15 Giuseppe Savoldi 168 405 0,41 17 Atalanta, 96 Bologna, 55 Napoli 16 Guglielmo Gabetto 167 322 0,52 87 Juventus, 80 Torino 17 Roberto Boninsegna 163 366 0,45 5 Varese, 23 Cagliari, 113 Inter, 22 Juventus 18 Luca Toni 157 344 0,46 9 Vicenza, 15 Brescia, 20 Palermo, 55 Fiorentina, 5 Roma, 3 Genoa, 2 Juventus, 48 Verona 19 Gigi Riva 156 289 0,54 156 Cagliari 19 Filippo Inzaghi 156 370 0,42 2 Parma, 24 Atalanta, 57 Juventus, 73 Milan 19 Roberto Mancini 156 541 0,29 9 Bologna, 132 Sampdoria, 15 Lazio 22 Luís Vinício 155 348 0,45 69 Napoli, 17 Bologna, 68 L.R. Vicenza, 1 Inter 22 Carlo Reguzzoni 155 401 0,39 14 Pro Patria, 141 Bologna 24 István Nyers 153 236 0,65 133 Inter, 20 Roma 24 Hernán Crespo 153 340 0,45 72 Parma, 39 Lazio, 27 Inter, 10 Milan, 5 Genoa 26 Adriano Bassetto 149 329 0,45 92 Sampdoria, 56 Atalanta, 1 Vicenza 27 Omar Sívori 147 278 0,53 135 Juventus, 12 Napoli 28 Christian Vieri 142 264 0,54 1 Torino, 11 Atalanta, 8 Juventus, 12 Lazio, 103 Inter, 1 Milan, 6 Fiorentina 28 Benito Lorenzi 142 330 0,43 138 Inter, 4 Alessandria 28 Marco Di Vaio 142 342 0,41 3 Lazio, 12 Salernitana, 41 Parma, 18 Juventus, 3 Genoa, 65 Bologna 28 Paolo Pulici 142 401 0,35 134 Torino, 5 Udinese, 3 Fiorentina 32 Vincenzo Montella 141 288 0,49 58 Sampdoria, 83 Roma 33 John Hansen 139 214 0,65 124 Juventus, 15 Lazio 34 Enrico Chiesa 138 380 0,36 23 Sampdoria, 14 Cremonese, 33 Parma, 34 Fiorentina, 2 Lazio, 32 Siena 35 Sergio Brighenti 136 311 0,44 20 Inter, 13 Triestina, 50 Padova, 43 Sampdoria, 10 Modena 36 Roberto Pruzzo 133 331 0,40 27 Genoa, 106 Roma 37 Felice Borel 132 257 0,51 125 Juventus, 7 Torino 37 Alessandro Altobelli 132 337 0,39 128 Inter, 4 Juventus 39 Ezio Pascutti 130 296 0,44 130 Bologna 39 Francesco Graziani 130 353 0,37 97 Torino, 14 Fiorentina, 12 Roma, 7 Udinese 41 Roberto Bettega 129 326 0,40 129 Juventus 42 Fabio Quagliarella 128 404 0,32 3 Ascoli, 48 Sampdoria, 25 Udinese, 11 Napoli, 23 Juventus, 18 Torino 42 Gianni Rivera 128 527 0,24 6 Alessandria, 122 Milan 44 Andriy Shevchenko 127 226 0,56 127 Milan 45 David Trezeguet 123 214 0,57 123 Juventus 45 Gianluca Vialli 123 325 0,38 85 Sampdoria, 38 Juventus 45 Renzo Burini 123 330 0,37 88 Milan, 35 Lazio 45 Pietro Ferraris II 123 469 0,26 19 Pro Vercelli, 13 Napoli, 43 Inter, 28 Torino, 20 Novara 49 Zlatan Ibrahimović 122 219 0,56 23 Juventus, 57 Inter, 42 Milan 50 Ettore Puricelli 120 212 0,57 80 Bologna, 40 Milan 50 Cristiano Lucarelli 120 302 0,40 5 Atalanta, 27 Lecce, 10 Torino, 73 Livorno, 4 Parma, 1 Napoli

* Considerando i campionati a girone unico, a partire dal 1929-30