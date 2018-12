La classifica dell'anno solare 2018 in Serie A

Il 2018 è quasi giunto al termine, ma come già lo scorso anno la Serie A non si fermerà durante le feste natalizie e prima della fine di dicembre si disputerà un'altra giornata.

Nella classifica dell'anno solare in corso a farla da padrone è la Juventus. I Bianconeri vantano le migliori statistiche in tutti i settori, a cominciare dai punti conquistati che sfiorano incredibilmente i 100. La squadra di Massimiliano Allegri vanta anche il miglior attacco e la miglior difesa, oltre ad aver perso una sola partita di campionato nel 2018.

La seconda squadra che ha ottenuto più punti nel 2018 è il Napoli, che però è straccato di ben 14 lunghezze dalla Vecchia Signora (98 contro 84). Seguono quattro squadre nel giro di tre punti: Inter, Milan (67 per entrambe), Lazio (66) e Roma (65). Questo significa che l'ultimo turno di campionato del 2018, in programma sabato 29 dicembre, sarò decisivo per decretare quale squadra occuperò il terzo gradino del podio in fatto di piunti conquistati negli ultimi 12 mesi.

E se la Juventus è ormai praticamente certa di chiudere il 2018 con la migliore retroguardia della Serie A (appena 19 le reti subite), per decretare la seconda miglior difesa bisognerà aspettare: Inter (30), Napoli (31) e Milan (34) si contendono la seconda piazza e le sfide di sabato potrebbero risultare decisive.

La Juventus ha un discreto margine sul Napoli in fatto di gol segnati (74 contro 69) e se la squadra di Carlo Ancelotti non otterrà un successo molto ampio contro il Bologna i Bianconeri potranno chiudere un 2018 da record primeggiando in tutte le statistiche della Serie A.

Serie A - La classifica virtuale dell'anno solare 2018*

Squadra Punti PG V P S GF GS 1 Juventus 98 37 31 5 1 74 19 2 Napoli 84 37 26 6 5 69 31 3 Inter 67 37 19 10 8 62 30 4 Milan 67 37 18 13 6 56 34 5 Lazio 66 38 19 9 10 73 47 6 Roma 65 38 18 11 9 64 40 7 Aalanta 58 37 16 10 11 61 39 8 Torino 55 37 14 13 10 52 37 9 Fiorentina 55 37 15 10 12 51 44 10 Sampdoria 53 38 15 8 15 53 55 11 Sassuolo 47 37 11 14 12 44 56 12 Genoa 42 37 12 6 19 43 56 13 SPAL 40 37 9 13 15 34 51 14 Cagliari 39 37 9 12 16 32 54 15 Bologna 28 37 6 10 21 30 51 16 Udinese 28 38 6 10 22 30 60 17 Chievo 27 37 5 12 20 30 63 18 Parma 25 18 7 4 7 17 21 19 Crotone 20 19 5 5 9 27 29 20 Benevento 17 19 5 2 12 23 43 21 Empoli 16 18 4 4 10 22 36 22 Verona 12 19 4 0 15 12 39 23 Frosinone 10 18 1 7 10 12 36

Legenda - PG: partite giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: Sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti

*Dati aggiornati al 27 dicembre 2018; l'ultimo turno di Serie A del 2018 è in programma il 29 dicembre.