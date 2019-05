Chi ha vinto più campionati consecutivi in Europa?

La Juventus ha conquistato una settimana fa il suo ottavo Scudetto consecutivo, incrementando ulteriormente il proprio record in Italia; il Celtic, invece, si è aggiudicato il 50esimo titolo della sua storia. Ma in Europa c'è chi ha fatto addirittura meglio...

Parliamo del Lincoln, che detiene il record assoluto di 14 vittorie consecutive nel campionato di Gibilterra insieme allo Skonto, vincitore di 14 campionati lettoni consecutivi (anche se anche il Vaduz ha conquistato 14 titoli consecutivi tra il 1998 e il 2011 nella Coppa del Liechtenstein, l'unica principale competizione nazionale del Paese).

La Juventus, invece, detiene il record della striscia di vittorie ancora in corso (8), alla pari del The New Saints in Galles e degli scozzesi del Celtic.

Il BATE ha vinto 12 campionati bielorussi consecutivi ©Pressball

Più titoli consecutivi in campionati europei

14 Lincoln (Gibilterra) 2002/03–2015/16

14 Skonto (Lettonia) 1991–2004

13 Rosenborg (Norvegia) 1992–2004

13 BATE Borisov (Bielorussia) 2006–

11 Dinamo Zagreb (Croazia) 2005/06–2015/16

10 Dinamo Tbilisi (Georgia) 1990–1999

10 Dynamo Berlin (Germania dell'Est) 1978/79–1987/88

10 MTK Budapest (Ungheria) 1914, 1917–1925

10 Pyunik (Armenia) 2001–2010

10 Sheriff (Moldavia) 2001–2010

Le altre strisce più lunghe ancora in corso

8 Juventus (Italia) 2011/12–

8 The New Saints (Galles) 2011/12–

8 Celtic (Scozia) 2011/12– (il record scozzese è di 9 campionati, detenuto in condivisione da Celtic e Rangers)

7 Olympiacos (Grecia) 2010/11–

7 Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 2011/12–

6 APOEL (Cipro) 2012/13–

I Rangers hanno vinto 54 campionati (record) ©Getty Images

Più titoli complessivi in campionati europei

54 Rangers (Scozia)

52 Linfield (Irlanda del Nord)

50 Celtic (Scozia)

44 Olympiacos (Grecia)

36 Benfica (Portogallo)

35 Juventus (Italia)

34 Anderlecht (Belgio)

33 Ajax (Olanda)

33 Sparta Praha (Cecoslovacchia/Repubblica Ceca)

33 Real Madrid (Spagna)