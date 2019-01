Chi ha vinto più coppe nazionali in Europa?

Si stanno disputanto in questi giorni gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la Juventus che ha superato 2-0 il Bologna iniziando così la caccia alla sua 14esima Coppa Italia della storia, che rafforzerebbe ulteriormente il proprio primato nazionale. Il record europeo di successo nelle coppe nazionali, però, è ancora lontano.

Il Barcellona ha vinto 30 volte la Copa del Rey ©Getty Images

La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto nelle ultime quattro stagioni consecutive del torneo, portando a 13 il numero di trionfi complessivi, come nessuno in Italia, ma meno di un terzo rispetto al record europeo appartente al Vaduz.

La squadra del Liechtenstein, infatti, ha conquistato ben 46 coppe nazionali, tre in più rispetto al Linfield in Irlanda del Nord e 9 in più rispetto al Celtic in Scozia. La prima squadra delle principali cinque federazioni secondo il ranking UEFA presente in questa speciale classifica è il Barcellona, quinto con i suoi 30 trionfi nella Copa del Rey.

Considerando solo le top 5 federazioni europee, la Vecchia Signora è quinta a pari merito con l'Arsenal e alle spalle, oltre che dei Blaugrana, di Athletic Bilbao (23 trionfi), Real Madrid (19) e Bayern Monaco (18). I Bianconeri, però, sono tra le sole cinque squadre ad aver vinto quattro coppe consecutive, un record.

Il Vaduz non ha rivali in Coppa del Liechtenstein ©Eddy Risch

Più vittorie complessive nelle coppe nazionali europee*

46 Vaduz (Liechtenstein)

43 Linfield (Irlanda del Nord)

37 Celtic (Scozia)

33 Rangers (Scozia)

30 Barcelona (Spagna)

29 Benfica (Portogallo)

27 Austria Wien (Austria)

27 Olympiacos (Grecia)

26 HB (Isole Faroe)

25 Levski Sofia (Bulgaria)

25 Sparta Praha (Cecoslovcchia/Repubblica Ceca)

*Prese in considerazione solo le principali federazioni europee

Più vittorie consecutive nelle coppe nazionali europee*

14 Vaduz (Liechtenstein) 1998–2011

7 Vaduz (Liechtenstein) 1956–1962

6 Dinamo Tbilisi (Georgia) 1937–1942

6 Principat (Andorra) 1994–1999

6 Shamrock Rovers (Repubblica d'Irlanda) 1964–1969

6 Vaduz (Liechtenstein) 1966–1971

6 Žalgiris (Lithuania) 2011-2016

*Prese in considerazione solo le principali federazioni europee

Principali 5 federazioni europee - La Top 10 vincitori coppe nazionali

1. Barcellona, 30

2. Athletic Bilbao, 23

3. Real Madrid, 19

4. Bayern Monaco, 18

5. Arsenal, 13

5. Juventus, 13

7. Manchester United, 12

7. Paris Saint Germain, 12

9. Marsiglia, 10

9. Atlético Madrid, 10

Principali 5 federazioni europee - Chi ha quattro coppe nazionali consecutive?

Real Madrid, Copa del Rey, 1905-1908

Athletic Bilbao, Copa del Rey, 1930-1933

Barcellona, Copa del Rey, 2015-18

Paris Saint-Germain, Coupe de France, 2015-18

Juventus, Coppa Italia, 2015-2018

Chi ha vinto più Coppe Italia?

1. Juventus, 13

2. Roma, 9

3. Inter, 7

4. Fiorentina, 6

4. Lazio, 6

6. Milan, 5

6. Napoli, 5

6. Torino, 5

9. Sampdoria, 4

10. Parma, 3

11. Bologna, 2

12. Atalanta, 1

12. Genoa, 1

12. Vado, 1

12. Venezia, 1

12. Vicenza, 1