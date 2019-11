L'Atalanta riprende il City, primo punto per la Dea

Primo storico punto per l'Atalanta in UEFA Champions League. A San Siro, i Nerazzurri vanno sotto dopo soli 7' minuti per la rete di Sterling, ma nella ripresa pareggiano subito i conti con Pašalić e si rendono protagonisti di un ottimo secondo tempo contro la capolista del Gruppo C.

La squadra di Gian Piero Gasperini confeziona la prima palla-gol al 4' con Hans Hateboer, che da pochi passi non riesce a inquadrare la porta, ma a passare in vantaggio sono i Citizens al 7'. Sterling recupera il pallone sulla trequarti e allarga sulla sinistra per Bernardo Silva; il portoghese taglia al centro per Gabriel Jesus, che di tacco serve Sterling per il gol dell'1-0.

I padroni di casa provano a reagire, ma è la squadra di Pep Guardiola ad andare vicina al secondo gol. Raddoppo che si potrebbe concretizzare al 43', quando l'arbitro, supportato dal VAR, fischia un calcio di rigore per un fallo di mano di Iličić su una punizione dal limite di Sterling. Sul dischetto si presenta Jesus, ma il brasiliano tira malissimo calciando largo alla destra di Gollini.

L'Atalanta riesce a così ad andare negli spogliatoi sotto di un solo gol, e a inizio ripresa trova subito la rete del pareggio. Al 49' Palomino lancia in profondita Gómez sulla sinistra, il 'Papu' arriva sul fondo e fa partire un traversore a centro area per l'accorrente Pašalić, che di testa trafigge il subentrato Bravo da distanza ravvicinata.

I Nerazzurri si accendono improvvisamente, spinti dagli oltre 30mila spettatori di San Siro, e al 62' vanno vicini al gol del vantaggio con Djimsiti, che su cross proveniente direttamente da calcio d'angolo di Gómez anticipa tutti di testa sfiorando il palo alla sinistra di Bravo.

Il portiere del City viene espulso all'81' per un intervento fuori area su Iličić, che si stava involando da solo verso la porta avversaria. Gli ospiti sono costretti a schierare in porta il difensore Kyle Walker, che entra al posto di Mahrez e si rende subito protagonista di una parata sulla punizione calciata da Malinovskyi.

Il risultato però non cambia più e l'Atalanta guadagna il suo primo punto storico in UEFA Champions League, mostrando nella ripresa il calcio spettacolare che spesso si è visto in Serie A.