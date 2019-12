La classifica del decennio in Serie A: dominio Juventus

Juventus padrona della Serie A nell'ultimo decennio. Non è solo il responso dei trofei vinti, 8 scudetti consecutivi dalla stagione 2011/12, ma anche il risultato della somma di tutti i punti conquistati nel campionato italiano dal 1 gennaio 2010 a oggi.

I campioni d'Italia in carica, infatti, hanno totalizzato 852 punti nel decennio 2010-2020, oltre 100 punti in più rispetto al Napoli, secondo con 744 punti. Chiude il podio di questa speciale classifica la Roma con 733 punti, mentre Inter e Milan, le uniche squadre vincenti in Serie A nel decennio oltre alla Juventus rispettivamente nel 2009/10 e 2010/11, sono in quarta e quinta posizione con 658 e 655 punti.

Presente in top 10 anche l'Atalanta, nona con 472 punti, che nella stagione 2018/19 si è qualificata per la prima volta assoluta nella sua storia in UEFA Champions League chiudendo il campionato al terzo posto con 69 punti.

Punti conquistati in Serie A dal 1 gennaio 2010 a oggi

1. Juventus, 852 punti

2. Napoli, 744 punti

3. Roma, 733 punti

4. Inter, 658 punti

5. Milan, 655 punti

6. Lazio, 635 punti

7. Fiorentina, 558 punti

8. Udinese, 492 punti

9. Atalanta, 472 punti

10. Genoa, 433 punti