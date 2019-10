Scarpa d'Oro a Messi: tutti i vincitori della storia

Per la prima volta nel 2010, poi consecutivamente nel 2012 e 2013, infine negli ultimi tre anni di fila. Lionel Messi ha vinto per la sesta volta in carriera la Scarpa d'Oro nel 2018/19, premio che gli è stato consegnato oggi.

In vetta classifica dei calciatori che hanno ricevuto più volte questo riconoscimento, il fuoriclasse argentino stacca così ulteriormente Cristiano Ronaldo, vincitore per quattro volte del premio.

UEFA.com passa in rassegna tutti i calciatori, tra cui gli italiani Francesco Totti e Luca Toni, che si sono aggiudicati il riconoscimento nel corso della loro carriera.

Cristiano Ronaldo ha vinto la Scarpa d'Oro nel 2014/15 e altre tre volte in precedenza ©AFP/Getty Images

I vincitori della Scarpa d'Oro dall'introduzione del nuovo sistema di punteggio basato sul coefficiente UEFA:

1996-97 Ronaldo (Barcellona)

1997-98 Nikos Machlas (Vitesse)

1998-99 Jardel (Porto)

1999-00 Kevin Phillips (Sunderland)

2000-01 Henrik Larsson (Celtic)

2001-02 Jardel (Sporting Lisbona)

2002-03 Roy Makaay (Deportivo La Coruña)

2003-04 Thierry Henry (Arsenal)

2004-05 Thierry Henry (Arsenal), Diego Forlán (Villarreal)

2005-06 Luca Toni (Fiorentina)

2006-07 Francesco Totti (Roma)

2007-08 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2008-09 Diego Forlán (Atlético Madrid)

2009-10 Lionel Messi (Barcellona)

2010-11 Cristiano Ronaldo(Real Madrid)

2011-12 Lionel Messi (Barcellona)

2012-13 Lionel Messi (Barcellona)

2013-14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Luis Suárez (Liverpool)

2014-15 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015-16 Luis Suárez (Barcellona)

2016-17 Lionel Messi (Barcellona)

2017-18 Lionel Messi (Barcellona)

2018-19 Lionel Messi (Barcellona)



Messi ha vinto il riconoscimento per sei volte ©Getty Images

I vincitori della Scarpa d'Oro fino al 1991*:

1967-68 Eusébio (Benfica)

1968-69 Petăr Žekov (CSKA Sofia)

1969-70 Gerd Müller (Bayern Monaco)

1970-71 Josip Skoblar (Marsiglia)

1971-72 Gerd Müller (Bayern Monaco)

1972-73 Eusébio (Benfica)

1973-74 Héctor Yazalde (Sporting Lisbona)

1974-75 Dudu Georgescu (Dinamo Bucarest)

1975-76 Sotiris Kaiafas (Omonia Nicosia)

1976-77 Dudu Georgescu (Dinamo Bucarest)

1977-78 Hans Krankl (Rapid Vienna)

1978-79 Kees Kist (AZ Alkmaar)

1979-80 Erwin Vandenbergh (Lierse)

1980-81 Georgi Slavkov (Trakia Plovdiv)

1981-82 Wim Kieft (Ajax)

1982-83 Fernando Gomes (Porto)

1983-84 Ian Rush (Liverpool)

1984-85 Fernando Gomes (Porto)

1985-86 Marco van Basten (Ajax)

1986-87 Toni Polster (Austria Vienna)

1987-88 Tanju Çolak (Galatasaray)

1988-89 Dorin Mateuț (Dinamo Bucarest)

1989-90 Hugo Sánchez (Real Madrid), Hristo Stoičkov (CSKA Sofia)

1990-91 Darko Pančev (Stella Rossa)

* Il riconoscimento non fu assegnato dal 1992 al 1996

Forlan ha ricevuto questo premio due volte ©Getty Images

I plurivincitori della Scarpa d'Oro:

6 Lionel Messi (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019)

4 Ronaldo (2008, 2011, 2014, 2015)

2 Eusébio (1968, 1973)

2 Gerd Müller (1970, 1972)

2 Dudu Georgescu (1975, 1977)

2 Fernando Gomes (1983, 1985)

2 Jardel (1999, 2002)

2 Thierry Henry (2004, 2005)

2 Diego Forlán (2005, 2009)

2 Luis Suárez (2014, 2016)