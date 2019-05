Bonucci ma non solo: chi ha giocato con le tre grandi?

Oggi Leonardo Bonucci festeggia il suo 32esimo compleanno. La scorsa estate il difensore è tornato alla Juventus, dove militava dal 2010, dopo aver trascorso una stagione in forza al Milan, ma quel che forse in molti non sanno è che il nazionale azzurro in Serie A ha esordito con la maglia dell'Inter, nel lontano 2006.

Bonucci fa dunque parte del ristretto gruppo di giocatori che in carriera hanno vestito le maglie delle tra grandi storiche del calcio italiano - Inter, Juventus e Milan - citate in rigoroso ordine alfabetico. Qui sotto troverete elencati, in ordine cronologico, i dieci calciatori che ci erano riusciti prima di lui.

Meazza con la maglia dell'Italia ©Getty Images

1) Luigi Cevenini

• Milan: 1911/12 e 1915-1919

• Inter: 1912-1915, 1919-1921 e 1922-1927

• Juventus: 1927-1930

2) Giuseppe Meazza

• Inter: 1927/28 e 1946/47

• Milan: 1940-1942

• Juventus: 1942/43

Aldo Serena e Roberto Baggio ©Getty Images

3) Enrico Candiani

• Inter: 1938-1946

• Juventus: 1946/47

• Milan: 1949/50

4) Aldo Serena

• Inter: 1978/79, 1981/82, 1983/84, e 1987-1991

• Milan: 1982/83 e 1991-1993

• Juventus: 1985-1987

Vieira con la maglia della Juventus ©Getty Images

5) Roberto Baggio

• Juventus: 1990-1995

• Milan: 1995-1997

• Inter: 1998-2000

6) Patrick Vieira

• Milan: 1995/96

• Juventus: 2005/06

• Inter: 2006/10

Davids con la maglia della Juventus ©Getty Images

7) Edgar Davids

• Milan: 1996/97

• Juventus: 1997-2004

• Inter: Inter: 2004/05

8) Christian Vieri

• Juventus: 1996/97

• Inter: 1999-2005

• Milan: 2005/06

Pirlo con la maglia del Milan ©Getty Images

9) Andrea Pirlo

• Inter: 1998/1999 e 2000/01

• Milan: 2001-2011

• Juventus: 2011-2015

10) Zlatan Ibrahimović

• Juventus: 2004-2006

• Inter: 2006-2009

• Milan: 2010-2012