Difensori da Champions: la top ten dei più presenti

Tagliare il traguardo delle 100 presenze in UEFA Champions League non è impresa da poco. Ad oggi, sono solamente 38 i calciatori che ci sono riusciti e molti di loro giocano in difesa.

UEFA.com ha deciso di rendere omaggio ai difensori più presenti in assoluto nella storia della competizione, stilando una top ten: qui in basso troverete nomi e cognomi dei veterani della linea arretrata, in una classifica che comprende soltanto numeri a tre cifre. Buona lettura...

I DIFENSORI PIÙ PRESENTI IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE*

1) Roberto Carlos (BRA)

120 presenze

Real Madrid: 107

Fenerbahçe: 13

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 1998, 2000 e 2002 (Real Madrid)

2) Sergio Ramos (ESP)

119 presenze

Real Madrid: 119

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 2014, 2016, 2017 e 2018

3) Carles Puyol (ESP)

115 presenze

Barcellona: 115

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 2006, 2009 e 2011

4) Philipp Lahm (GER)

112 presenze

Stoccarda: 7

Bayern Monaco: 105

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 2013 (Bayern Monaco)

5) Dani Alves (BRA)

111 presenze

Siviglia: 8

Barcellona: 80

Juventus: 12

Paris Saint-Germain: 11

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 2009, 2011 e 2015 (Barcellona)

6) Gerard Piqué (ESP)

109 presenze

Manchester United: 4

Barcellona: 105

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 2008 (Manchester United), 2009, 2011 e 2015 (Barcellona)

6) Paolo Maldini (ITA)

109 presenze**

Milan: 109

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 1994, 2003 e 2007**

6) Gary Neville (ENG)

109 presenze

Manchester United: 109

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 1999 e 2008

6) John Terry (ENG)

109 presenze

Chelsea: 109

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 2012

10) Ashley Cole (ENG)

108 presenze

Arsenal: 45

Chelsea: 60

Roma: 3

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 2012 (Chelsea)

10) Patrice Evra (FRA)

108 presenze

Monaco: 21

Manchester United: 65

Juventus: 22

Miglior risultato nel torneo

Vincitore nel 2008 (Manchester United)

* Dal 1993 ad oggi; dalla fase a gironi alla finale (turni di qualificazione e di spareggio esclusi)

Maldini ha vinto per due volte il trofeo anche nell'epoca Coppa dei Campioni, nel 1989 e nel 1990, collezionando ulteriori 20 presenze nel torneo prima del passaggio al format della UEFA Champions League