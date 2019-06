Venti campioni... senza la coppa

Gli dei del pallone, si sa, sono spesso beffardi. Nel calcio tavolta il talento non è sufficiente per vincere e anche i più grandi campioni, qualche volta, sono costretti a chinare il capo e ad ammettere la sconfitta. O meglio, la vittoria del destino.

E se si parla di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, sono davvero numerosi i grandi calciatori a cui il trofeo è sempre sfuggito: bomber implacabili, portieri leggendari, fantasisti dal piede fatato, difensori insuperabili, vincitori del Pallone d'Oro. Autentici fuoriclasse, a cui la sorte ha però voluto togliere qualcosa.

Se si pensa ai giocatori ancora in attività, la mente corre subito a Gianluigi Buffon e Zlatan Ibrahimović, ma i due sono davvero in ottima compagnia. Sono tanti, infatti, i grandi del calcio che non sono mai riusciti a mettere le mani sul trofeo più ambito e UEFA.com ne ha selezionati 20: ecco a voi i campioni senza la coppa.

PORTIERI

©AFP/Getty Images

Gianluigi Buffon

• Campione del mondo 2006, tre finali perse (2003, 2015, 2017)

Lev Jashin

• Campione d'Europa 1956, Pallone d'Oro 1963

Dino Zoff

• Campione d'Europa 1968, campione del mondo 1982, due finali perse (1973, 1983)

DIFENSORI

©Getty Images

Giuseppe Bergomi

• Campione del mondo 1982

Andreas Brehme

• Campione del mondo 1990

Fabio Cannavaro

• Campione del mondo 2006, Pallone d'Oro 2006

Claudio Gentile

• Campione del mondo 1982, una finale persa (1983)

Lilian Thuram

• Campione d'Europa 2000, campione del mondo 1998, una finale persa (2003)

CENTROCAMPISTI

©Getty Images

Paulo Roberto Falcão

• Una finale persa (1984)

Lothar Matthäus

• Campione d'Europa 1980, campione del mondo 1990, Pallone d'Oro 1990, due finali perse (1987, 1999)

Pavel Nedvěd

• Pallone d'Oro 2003, una finale persa* (2003)

Patrick Vieira

• Campione d'Europa 2000, campione del mondo 1998

TREQUARTISTI

©UEFA.com

Roberto Baggio

• Pallone d'Oro 1993

Diego Maradona

• Campione del mondo 1986

Francesco Totti

• Campione del mondo 2006

ATTACCANTI

©Getty Images

Gabriel Batistuta

• Campione di Sudamerica 1991 e 1993

Zlatan Ibrahimović

• N/A

Romario

• Campione di Sudamerica 1989 e 1997, campione del mondo 1994

Ronaldo

• Campione di Sudamerica 1997 e 1999, campione del mondo 1994 e 2002, Pallone d'Oro 1997 e 2002

Ruud van Nistelrooij

• N/A

*Non sceso in campo per squalifica nella finale 2003 persa dalla Juventus contro il Milan ai calci di rigore.