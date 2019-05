Il club delle doppiette in finale di Champions League

Con i due gol messi a segno nel successo 3-1 del Real Madrid sul Liverpool nella finale del 2018, Gareth Bale è diventato il settimo giocatore capace di realizzare una doppietta in finale di UEFA Champions League.

Dall'avvento dell'era UEFA Champions League (ovvero dalla stagione 1992/93), solo sei giocatori prima del gallese erano riusciti nell'impresa. Scopriamo insieme chi sono, nell'attesa di vedere se si aggiungerà qualcuno in questo ristretto club nella sfida del prossimo 1 giugno a Madrid tra Liverpool e Tottenham.

IL CLUB DELLE DOPPIETTE IN FINALE

Daniele Massaro (ITA)

(Milan - Barcellona 4-0 - 1994)

• E' un italiano il primo giocatore a segnare una doppietta in finale di UEFA Champions League: Daniele Massaro orienta la sfida a favore dei Rossoneri andando due volte a bersaglio nel primo tempo.

Karl-Heinz Riedle (GER)

(Borussia Dortmund - Juventus 3-1 - 1997)

• Il secondo triplettista da finale è tedesco, ma con un passato nel campionato italiano, alla Lazio: Karl-Heinz Riedle va a segno due volte tra il 29' e il 34' del primo tempo e tramortisce la Juventus.

Hernán Crespo

(Milan - Liverpool 3-3 dts, 2-3 dcr - 2005)

• Hernán Crespo è l'unico giocatore ad aver segnato una doppietta in finale di UEFA Champions League uscendo dal campo sconfitto: era la notte del miracolo di Istanbul, impossibile dimenticare quella partita...

Filippo Inzaghi

(Milan - Liverpool 2-1 - 2007)

• La vendetta calcistica del Milan arriva due anni più tardi, ad Atene, e il giustiziere si chiama Filippo Inzaghi: questa volta ai Reds la rimonta non riesce e i Rossoneri si portano a casa il settimo trofeo.

Diego Milito

(Inter - Bayern Monaco 2-0 - 2010)

• Il Principe diventa Re a Madrid, facendo impazzire la difesa bavarese e firmando un gol per tempo: l'Inter torna sul trono d'Europa dopo oltre 40 anni di attesa.

Cristiano Ronaldo

(Real Madrid - Juventus 4-1 - 2017)

• In un colpo solo il portoghese entra nel club delle doppiette e diventa il primo giocatore ad andare a segno in tre finali diverse di UEFA Champions League. Per CR7 niente è impossibile...

Gareth Bale

(Real Madrid - Liverpool 3-1 - 2018)

• Il gallese entra in campo nella ripresa e realizza la doppietta che regala al Real Madrid il suo 13esimo trionfo nella competizione, il terzo consecutivo.