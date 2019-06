Trionfi in Coppa dei Campioni: l'Inghilterra sorpassa l'Italia

La UEFA Champions League 2018/19 si è conclusa sabato con il successo per 2-0 del Liverpool contro il Tottenham: l'Inghilterra aggiunge così un trofeo alla sua bacheca nella classifica dei Paesi che hanno ottenuto il maggior numero di successi in finale nella massima competizione continentale per club (Coppa dei Campioni + UEFA Champions League).

La Spagna è il paese più vincente con ben 18 successi complessivi, l'ultimo dei quali è maturato nel 2017/18 con il Real Madrid. L'Italia, ferma a quota 12 vittorie, viene sorpassata al secondo posto dall'Inghilterra, che sale a 13 trionfi. In termini di successi in UEFA Champions League (dal 1992/93 in poi), la Spagna è a quota dieci vittorie e l'Italia a cinque insieme all'Inghilterra.

Spagna, Inghilterra e Italia sono gli unici paesi in doppia cifra per quanto riguarda il numero di successi complessivi nella competizione. La Germania, quarta, è ferma a quota sette, seguita da Olanda (sei) e Portogallo (quattro). Francia, Scozia, Romania e Serbia (Jugoslavia all'epoca) sono i quattro paesi che hanno trionfato in una sola occasione, mentre Grecia, Belgio e Svezia vantano tutte a loro nome una finale disputatata e persa.

Un'ultima curiosità: l'Italia vanta il record negativo del maggior numero di finali perse, ben 16 contro le 11 della Spagna.

Vittorie per paese (CDC + UCL)

Spagna 18 (11 sconfitte in finale)

Inghilterra 13 (9 sconfitte in finale)

Italia 12 (16 sconfitte in finale)

Germania 7 (10 sconfitte in finale)

Olanda 6 (2 sconfitte in finale)

Portogallo 4 (5 sconfitte in finale)

Francia 1 (5 sconfitte in finale)

Scozia 1 (1 sconfitte in finale)

Romania 1 (1 sconfitte in finale)

Serbia 1 (1 sconfitte in finale)

Grecia 0 (1 sconfitte in finale)

Belgio 0 (1 sconfitte in finale)

Svezia 0 (1 sconfitte in finale)

Vittorie per paese in UEFA Champions League

Spagna 11 (5 sconfitte in finale)

Italia 5 (8 sconfitte in finale)

Inghilterra 5 (7 sconfitte in finale)

Germania 3 (5 sconfitte in finale)

Olanda 1 (sconfitte in finale)

Francia 1 (1 sconfitte in finale)

Portogallo 1 (0 sconfitte in finale)