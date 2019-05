O capitano! Mio capitano!

Alzare al cielo la Coppa dei Campioni dopo un trionfo in finale è un'emozione indescrivibile, che solo un ristretto gruppo di eletti ha potuto provare.

Javier Zanetti: primo argentino ad aver vinto la UEFA Champions League da capitano e ultimo capitano vittorioso di una squadra italiana. ©Getty Images

Ma chi ci riuscirà in questa stagione? Mancano meno di due settimane alla finale e i capitani in lizza sono Jordan Henderson (Liverpool) e Hugo Lloris (Tottenham).

Soltanto uno di loro gioirà il 1 giugno all'Estadio Metropolitano di Madrid, ma se per conoscerne l'identità dovremo attendere ancora un po', ci sono comunque delle certezze già ora. La prima è che, dopo tre anni di fila, non sarà più Sergio Ramos ad alzare al cielo il trofeo; la seconda è che nell'albo d'oro dei capitani vittoriosi si aggiungerà un nome nuovo: Henderson e Lloris non hanno mai vinto il trofeo in passato.

Un trionfo del Liverpool permetterebbe a Henderson di affiancare tre mostri sacri inglesi come Rio Ferdinand, Steven Gerrard e Frank Lampard, mentre un successo del Tottenham consentirebbe a Lloris di unirsi a Didier Deschamps ed Eric Abidal come terzo capitano vittorioso francese.

In attesa di scoprire chi trionferà nel 2019, UEFA.com rende omaggio agli uomini con la fascia al braccio, quelli che per primi hanno messo le mani sul trofeo dopo aver vinto una finale e che hanno alzato al cielo la "Coppa dalle Grandi Orecchie" in rappresentanza dei loro club.

CAPITANI VINCITORI DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE (1993-2018)

1993: Didier Deschamps (Olympique Marsiglia)

1994: Mauro Tassotti (Milan)

1995: Danny Blind (Ajax)

1996: Gianluca Vialli (Juventus)

1997: Stefan Reuter (Borussia Dortmund)

1998: Manuel Sanchís (Real Madrid)

1999 Peter Schmeichel (Manchester United)

2000: Manuel Sanchís (Real Madrid)*

2001: Stefan Effenberg (Bayern Monaco)

2002: Fernando Hierro (Real Madrid)

2003: Paolo Maldini (Milan)

2004: Jorge Costa (Porto)

2005: Steven Gerrard (Liverpool)

2006: Carles Puyol (Barcellona)

2007: Paolo Maldini (Milan)

2008: Rio Ferdinand (Manchester United)**

2009: Carles Puyol (Barcellona)

2010: Javier Zanetti (Inter)

2011: Eric Abidal (Barcellona)***

2012: Frank Lampard (Chelsea)

2013: Philipp Lahm (Bayern Monaco)

2014: Iker Casillas (Real Madrid)

2015: Xavi Hernández (Barcellona)****

2016: Sergio Ramos (Real Madrid)

2017: Sergio Ramos (Real Madrid)

2018: Sergio Ramos (Real Madrid)

2019: ????

CAPITANI VINCITORI PER NAZIONE

Spagna 10

Italia 4

Germania 3

Inghilterra 3

Francia 2

Argentina 1

Danimarca 1

Portogallo 1

Olanda 1

LEGENDA

* Manuel Sanchís ha sostituito Nicolas Anelka a 11' dal termine e in qualità di capitano del club ha sollevato il trofeo, ma il capitano in campo dal 1' era Fernando Redondo.

** Ryan Giggs è entrato in campo all'87' e in qualità di capitano del club ha sollevato il trofeo insieme a Rio Ferdinand.

*** Xavi Hernández ha iniziato la finale da capitano, ma ha ceduto la fascia a Carles Puyol quando il difensore è entrato in campo all'88'. Prima della cerimonia di premiazione, Puyol l'ha ceduta a sua volta a Eric Abidal per festeggiare il suo pieno recupero dopo l'intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al fegato.

**** Xavi Hernández ha sostituito Andrés Iniesta, capitano al fischio d'inizio, a 12' dal termine e in qualità di capitano del club ha sollevato il trofeo.