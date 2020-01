Il Liverpool tra gli imbattibili del 21esimo secolo?

Il Liverpool ha festeggiato un anno esatto di imbattibilità in Premier League il 2 gennaio superando lo Sheffield United. I Reds sono appena la 12esima squadra ad aver tagliato questo traguardo nei cinque principali campionati nazionali europei e potrebbero diventare la 34esima a chiudere il campionato senza sconfitte nel 21esimo secolo.

La squadra di Jürgen Klopp punta a seguire le orme di altre due formazioni britanniche, l'Arsenal 2003/04 e il Celtic 2016/17: UEFA.com rende omaggio alle invincibili d'Europa.

• Dei primi otto campionati in Europa (in base al ranking UEFA), quattro non sono mai stati vinti senza sconfitte dopo la nascita della UEFA nel 1954: Spagna, Francia, Russia e Germania.

• Nel nuovo millennio, il Crvena zvezda del 2007/08 (P33 V21 P12 S0 GF65 GS22 P.ti 75) è l'unica squadra europea che ha chiuso il campionato senza sconfitte ma NON ha vinto il titolo, chiudendo a cinque punti dal Partizan di Belgrado.

• La Constellació Esportiva, campione di Andorra nel 1999/2000 (P12 V12 P0 S0 GF71 GS6 P.ti 36), è l'unica squadra ad aver vinto a punteggio pieno la massima serie di una nazione affiliata alla UEFA nel 21° secolo. Se i 71 gol realizzati (media: 5,92 a partita) sono un primato notevole, altrettanto notevole è stata la sua caduta in Europa, con una sconfitta complessiva per 16-0 contro il Rayo Vallecano nelle qualificazioni di Coppa UEFA 2000/01.

• La miglior difesa tra le squadre invincibili del 21° secolo è stata quella dello Sheriff, campione di Moldavia nel 2006/07. Con Seonid Kuchuk, la formazione di Tiraspol ha subito appena sette gol in 36 giornate (media: 0,19 a partita), ovvero uno ogni 463 minuti.

Squadre che hanno chiuso il campionato imbattute nel 21° secolo*

Andorra: Constellació Esportiva (1999/00: G12 V12 P0 S0 GF71 GS6 P.ti 36)

Santa Coloma (2009/10: G20 V13 P7 S0 GF46 GS14 P.ti46)

Armenia: Pyunik (2003: G28 V23 P5 S0 GF87 GS11 P.ti 74)

Bulgaria: CSKA Sofia (2007/08: G30 V24 P6 S0 GF53 GS11 P.ti 78)

Croazia: Dinamo Zagreb (2014/15: G36 V26 P10 S0 GF85 GS21 P.ti 88)

Cipro: Apollon Limassol (2005/06: G26 V19 P7 S0 GF68 GS24 P.ti 64)

Anorthosis Famagusta (2007/08: G32 V20 P12 S0 GF58 GS19 P.ti 72)

Repubblica Ceca: Sparta Praha (2009/10: G30 V16 P14 S0 GF42 GS14 P.ti 62)

Inghilterra: Arsenal (2003/04: G38 V26 P12 S0 GF73 GS26 P.ti 90)

Estonia: Flora Tallinn (2003: G28 V24 P4 S0 GF105 GS21 P.ti 76)

Nõmme Kalju (2018: G36 V25 P11 S0 GF114 GS32 P.ti86)

Gibilterra: **Lincoln (2009/10: G18 V17 P1 S0 GF67 GS12 P.ti 52)

**Lincoln (2010/11: G20 V16 P4 S0 GF72 GS22 P.ti 52)

**Lincoln (2011/12: G20 V17 P3 S0 GF82 GS18 P.ti 54)

Lincoln (2012/13: G15 V13 P2 S0 GF68 GS13 P.ti 41)

Lincoln (2013/14: G14 V11 P3 S0 GF66 GS6 P.ti 36)

Grecia: PAOK (2018/19: G30 V26 P4 S0 GF66 GS14 P.ti80***)

Ungheria: Debrecen (2011/12: G30 V22 P8 S0 GF64 GS18 P.ti 74)

Islanda: Stjarnan (2014: GF22 V15 P7 S0 GF42 GS21 P.ti 52)

Italia: Juventus (2011/12: G38 V23 P15 S0 GF68 GS20 P.ti 84)

Malta: Valletta (2010/11: G28 V18 P10 S0 GF59 GS17 P.ti 42)

Moldavia: Sheriff (2006/07: G36 V28 P8 S0 GF70 GS7 P.ti 92)

Norvegia: Rosenborg (2010: G30 V19 P11 S0 GF58 GS24 P.ti 68)

Portogallo: Porto (2010/11: G30 V27 P3 S0 GF73A16 P.ti 84)

Porto (2012/13: G30 V24 P6 S0 GF70 GS14 P.ti 78)

Scozia: Celtic (2016/17: G38, V34, P4, S0, GF 106, GS25, pti 106)

Serbia: Partizan**** (2004/05: G30 V25 P5 S0 GF81 GS20 P.ti 80)

Crvena zvezda (2007/08: G33 V21 P12 S0 GF65 GS22 P.ti 75)

Partizan (2009/10: G30 V24 P6 S0 GF63 GS14 P.ti 78)

Ucraina: Dynamo Kyiv (1999/2000: G30 V27 P3 S0 GF85 GS18 P.ti 84)

Shakhtar (2001/02: G26 V20 P6 S0 GF49 GS10 P.ti 66)

Dynamo Kyiv (2006/07: G30 V22 P8 S0 GF67 GS23 P.ti 74)

Dynamo Kyiv (2014/15: G26 V20 P6 S0 GF65 GS12 P.ti 66)

*Dal 1999/2000 in poi

** titoli vinti prima dell'ingresso di Gibilterra nella UEFA nel 2013

*** due punti di penalizzazione al PAOK

**** titolo vinto in Serbia-Montenegro