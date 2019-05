Messi festeggia i 600 gol con il Barcellona

Grazie alla doppietta contro il Liverpool che regala il 3-0 al Barcellona nella semifinale d'andata di UEFA Champions League 2018/19, Lionel Messi raggiunge l'invidiabile quota di 600 gol con il Barcellona. UEFA.com analizza l'incredibile traguardo raggiunto dall'asso argentino.

Gol in carriera

112: UEFA Champions League

3: Supercoppa UEFA

5: Coppa del Mondo FIFA per club

417: Liga

50: Coppa del Re

13: Supercoppa spagnola

Totale: 600 gol

Competizioni internazionali per club

112: UEFA Champions League

Lionel Messi è a 16 lunghezze di distanza da Cristiano Ronaldo, attualmente in vetta alla classifica cannonieri di tutti i tempi della UEFA Champions League, ma l'argentino può avere il tempo di raggiungere e superare il portoghese considerando i due anni e mezzo in meno di età.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Le sette triplette di Messi in UEFA Champions League

Nessuno dei due, però, ha speranze realistiche di eguagliare la media gol di Gerd Müller (34 in 35 incontri di Coppa dei Campioni). La media gol di Messi è di 0,83 (112 in 134 partite).

3: Supercoppa UEFA

Messi è capocannoniere in Supercoppa UEFA insieme a Oleh Blokhin, Radamel Falcao, Arie Haan, Terry McDermott, Gerd Müller, François Van der Elst e Rob Rensenbrink. Haan, però, ha segnato due gol con l'Ajax nell'edizione del 1972, non patrocinata dalla UEFA, ed è teoricamente a quota cinque: dunque, a Messi servono altre tre reti per diventare il capocannoniere indiscusso in Supercoppa.

5: Coppa del Mondo FIFA per club

Messi ha segnato cinque gol nella sfida tra la vincitrice della UEFA Champions League e il trofeo equivalente delle altre confederazioni. Grazie al dominio degli ultimi anni del Real Madrid, in vetta c'è Ronaldo (7 gol) seguito da Bale (6).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i gol su punizione di Messi in Europa

Competizioni nazionali

417: Liga

Messi è il capocannoniere di tutti i tempi nel massimo campionato spagnolo, avendo superato i 251 gol di Telmo Zarra a novembre 2014. Il vecchio primato, però, è stato superato anche da Ronaldo, secondo a quota 311 gol in 292 partite (media gol 1,04).

50: Coppa del Re

Zarra, ex centravanti dell'Athletic Club, è scomparso prima di vedere Messi superare il suo record nella Liga, ma è improbabile che l'argentino batta il suo primato di 81 gol in Coppa del Re. Con 50, l'argentino è sesto nella classifica assoluta della competizione, ma potrà incrementare il suo bottino in occasione della sfida in finale del 25 maggio contro il Valencia.

13: Supercoppa spagnola

Al momento, il record di Messi sembra al sicuro, perché Raúl è secondo a quota sette gol ma non è più in attività.