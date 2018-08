Lewandowski e gli altri grandi del Bayern

Capocannoniere nelle gare di qualificazione europee per la Coppa del Mondo FIFA 2018 con 16 gol, Robert Lewandowski si è fermato troppo poco in Russia con la Polonia, ma nel giorno del suo 30esimo compleanno può guardare ancora lontano.

Mentre il Bayern si prepara a tornare in UEFA Champions League a settembre, il nazionale polacco insegue un obiettivo: raggiungere il compagno Thomas Müller nella classifica dei migliori cannonieri del club.

Al momento, Lewandowski il sesto miglior marcatore assoluto del Bayern: non male, considerando che è arrivato dal Borussia Dortmund solo nel 2014.

Inoltre, con 106 gol in 126 gare di Bundesliga con la squadra bavarese, ha una media di 0,84 reti a partita, anche se dovrà superarsi per raggiungere l’impressionante record di Gerd Müller: 0,88, ovvero 398 gol in 453 presenze nella massima divisione tedesca.

Capocannonieri assoluti del Bayern in Europa



62: Gerd Müller

42: Thomas Müller

30: Karl-Heinz Rummenigge

28: Robert Lewandowski

26: Dieter Hoeness

24= Giovane Elber

24= Mario Gómez

24= Arjen Robben

21: Franck Ribéry

19: Claudio Pizarro



Oliver Kahn e Philipp Lahm guidano la classifica presenze nelle competizioni UEFA con il Bayern, con Lewandowski 31esimo a quota 44. La sua media gol, 0,64 a partita, è ancora una volta notevole ma lontana dal primato di Gerd Müller: ben 0,97 su 35 incontri di Coppa dei Campioni.

Classifica prezenze in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni con il Bayern



107= Oliver Kahn

107= Philipp Lahm

101: Thomas Müller

91: Bastian Schweinsteiger

88: Hasan Salihamidžić

82: Franck Ribéry

73: Samuel Kuffour

72: Manuel Neuer

71: Mehmet Scholl

68: David Alaba

Classifica marcatori in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni con il Bayern



42: Thomas Müller

34: Gerd Müller

28: Robert Lewandowski

24= Giovane Elber

24= Mario Gómez

24= Arjen Robben

19: Claudio Pizarro

17= Franck Ribéry

17= Roy Makaay

16= Karl-Heinz Rummenigge

16= Dieter Hoeness