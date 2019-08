Info club: Dinamo Zagreb

GNK Dinamo Zagreb

Anno di fondazione: 1911

Soprannome: Modri (Blu)

Vittorie in competizioni UEFA per club (secondi posti tra parentesi)

• Nessuno

Vittorie nazionali (la più recente tra parentesi)

Campionati: 30 (2019)

Coppa di Jugoslavia/Croazia: 22 (2018)

Piazzamenti in Europa negli ultimi dieci anni (da intendersi in UEFA Champions League se non indicato diversamente)

2018/19: ottavi UEFA Europa League (proveniente dagli spareggi di UEFA Champions League)

2017/18: spareggi UEFA Europa League

2016/17: fase a gironi

2015/16: fase a gironi

2014/15: fase a gironi UEFA Europa League (proveniente dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2013/14: fase a gironi UEFA Europa League (proveniente dagli spareggi di UEFA Champions League)

2012/13: fase a gironi

2011/12: fase a gironi

2010/11: fase a gironi UEFA Europa League (proveniente dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2009/10: fase a gironi UEFA Europa League (proveniente dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)



Record

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

6-0 due volte, più di recente contro il Zalaegerszeg

19/09/02, andata primo turno Coppa UEFA

• Vittoria esterna più ampia

0-5 tre volte, più di recente contro il Fola Esch

16/07/13, andata secondo turno preliminare di UEFA Champions League

• Sconfitta casalinga più ampia

1-7: Dinamo Zagreb - Lyon

08/12/11, fase a gironi UEFA Champions League

• Sconfitta esterna più ampia

5-0: Bayern München - Dinamo Zagreb

29/09/15, fase a gironi UEFA Champions League

UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale)

• Vittoria casalinga più ampia

3-0: Dinamo Zagreb - Sturm Graz

29/09/99, prima fase a gironi

• Vittoria esterna più ampia

0-1: Ajax - Dinamo Zagreb

25/11/98, prima fase a gironi

• Sconfitta casalinga più ampia

1-7: Dinamo Zagreb - Lyon (vedere sopra)

• Sconfitta esterna più ampia

5-0: Bayern München - Dinamo Zagreb (vedere sopra)