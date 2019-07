Dall'Oceania all'Europa con furore

I calciatori dall'Oceania con più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni comprese)



32: Harry Kewell (AUS – Leeds, Liverpool, Galatasaray)

29: Scott Chipperfield (AUS – Basel)

29: Tom Rogic (AUS - Celtic)

27: Craig Moore (AUS – Rangers, Newcastle)

25: Mark Viduka (AUS – Dinamo Zagreb, Leeds)

20: Jason Culina (AUS – PSV Eindhoven)

20: Scott McDonald (AUS – Celtic)

18: Tony Vidmar (AUS – Rangers)

15: Brett Emerton (AUS – Feyenoord)

14: Leonidas Christodolou (AUS – Panathinaikos)

I migliori cannonieri dall'Oceania in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni comprese)

8: Wynton Rufer (NZL – Werder Bremen)

5: Mark Viduka (AUS – Dinamo Zagreb, Leeds)

4: Scott McDonald (AUS – Celtic)

3: Tom Rogic (AUS - Celtic)

2: Scott Chipperfield (AUS – Basel)

2: Leonidas Christodolou (AUS – Panathinaikos)

2: Eduvard Krnčević (AUS – Anderlecht)

2: Chris James (NZL – Tampere United)

1: Paul Agostino (AUS – 1860 München)

1: Frank Farina (AUS – Club Brugge)

1: Dylan McAllister (AUS – Breidablik)

1: Craig Moore (AUS – Rangers)

1: Mile Sterjovski (AUS – LOSC Lille, Basel)

1: Tony Vidmar (AUS – Rangers)

I calciatori dall'Oceania con più presenze in competizioni per club UEFA*

88: Harry Kewell (AUS – Leeds, Liverpool, Galatasaray)

78: Scott Chipperfield (AUS – Basel)

56: Mark Viduka (AUS – Dinamo Zagreb, Leeds, Middlesbrough)

55: Mark Schwarzer (AUS – Kaiserslautern, Middlesbrough, Fulham, Chelsea)

45: Craig Moore (AUS – Rangers, Newcastle)

44: Wynton Rufer (NZL –Zürich, Grasshopper Club, Werder Bremen)

44: Josip Skoko (AUS – Hajduk Split, Genk, Gençlerbirliği)

42: Mile Sterjovski (AUS – LOSC Lille, Basel)

38: Brett Emerton (AUS – Feyenoord, Blackburn)

38: Tom Rogic (AUS - Celtic)

I migliori cannonieri dall'Oceania in competizioni per club UEFA*

Dalla Nuova Zelanda Wynton Rufer ©Getty Images

23: Wynton Rufer (NZ, FC Zürich, Grasshopper Club Zürich, SV Werder Bremen)

21: Harry Kewell (AUS, Leeds United AFC, Liverpool FC, Galatasaray AŞ)

18: Mark Viduka (AUS, GNK Dinamo Zagreb, Celtic, Leeds United AFC, Middlesbrough FC)

8: Scott Chipperfield (AUS, FC Basel 1893)

7: Eduvard Krnčević (AUS, GNK Dinamo Zagreb, Cercle Brugge KSV, RSC Anderlecht, RC Liègois, R. Charleroi SC)

7: Josip Skoko (AUS, HNK Hajduk Split, KRC Genk, Gençlerbirliği SK)

5: Joel Griffiths (AUS, Neuchâtel Xamax FC)

5: Brett Holman (AUS, AZ Alkmaar)

5: Scott McDonald (AUS, Celtic FC)

4: Tim Cahill (AUS, Everton FC)

4: Mile Sterjovski (AUS, LOSC Lille, FC Basel 1893)

4: Chris Wood (NZL – Birmingham, Burnley)

Craig Johnston nel 1984 ©Getty Images

Il primo calciatore proveniente dall'Oceania a partecipare/vincere la finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Craig Johnston (Liverpool FC, 1984)

Il primo calciatore proveniente dall'Oceania a partecipare/vincere la finale di Coppa delle Coppe

Wynton Rufer (SV Werder Bremen, 1992)

Il primo nazionale proveniente dall'Oceania a partecipare/vincere la finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Harry Kewell (Liverpool FC, 2005)

Gli unici nazionali provenienti dall'Oceania a partecipare a una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Ned Zelic (Borussia Dortmund, 1993)

Mark Schwarzer (Middlesbrough FC, 2006)

I portieri australiani sono rimasti in panchina in quattro finali di competizioni UEFA per club

Frank Jurić (Bayer 04 Leverkusen - Real Madrid CF, 2002 UEFA Champions League)

Brad Jones (Middlesbrough FC - Sevilla FC, 2006 Coppa UEFA)

Željko Kalac (AC Milan - Liverpool FC, 2007 UEFA Champions League)

Mitchell Langarak (Borussia Dortmund - FC Bayern München, 2013 UEFA Champions League)

Marama Vahirua di Tahiti ©Getty Images

Nazione per nazione: Il maggior numero di presenze di calciatori dell'Oceania in competizioni per club UEFA*

SAMOA AMERICANE: nessuno

AUSTRALIA: 88 – Harry Kewell (Leeds, Liverpool, Galatasaray)

ISOLE COOK: nessuno

FIJI: nessuno

NUOVA ZELANDA: 44 – Wynton Rufer (Werder Bremen)

PAPUA NUOVA GUINEA: nessuno

SAMOA: nessuno

ISOLE SALOMONE: nessuno

TAHITI: 15 – Marama Vahirua (Nantes)

TONGA: nessuno

VANUATU: nessuno

*Per competizioni per club UEFA si intende: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa europea UEFA e UEFA Intertoto Cup

Johnston è nato in Sud Africa da genitori australiani e cresciuto in Nuova Zelanda, ma ha giocato con la nazionale Under 21 inglese senza mai debuttare con la nazionale maggiore.