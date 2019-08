Info club: Club Brugge

Club Brugge KV

Anno di fondazione: 1891

Soprannome: Blauw-Zwart (nerazzurri)

Titoli in competizioni UEFA per club (secondo posto tra parentesi)

• Coppa dei Campioni: (1978)

• Coppa UEFA: (1976)

Titoli in competizioni nazionali (più recente tra parentesi)

Campionati: 15 (2018)

Coppe del Belgio: 11 (2015)

Risultati in Europa ultimi dieci anni (UEFA Champions League se non diversamente indicato)

2018/19:

2017/18: spareggi di UEFA Europa League (trasferito dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2016/17: fase a gironi

2015/16: fase a gironi di UEFA Europa League (in provenienza dagli spareggi di UEFA Champions League

2014/15: quarti di finale di UEFA Europa League

2013/14: terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League

2012/13: fase a gironi di UEFA Europa League (in provenienza dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2011/12: sedicesimi di UEFA Europa League

2010/11: fase a gironi di UEFA Europa League

2009/10: sedicesimi di UEFA Europa League



Record

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

8-0: Club Brugge - Floriana

19/09/73, Coppa dei Campioni, primo turno, andata

• Vittoria esterna più ampia

1-6: ÍA Akranes - Club Brugge

23/08/01, Coppa UEFA, turno di qualificazione, ritorno

0-5: Újpest - Club Brugge

15/09/98, Coppa UEFA, primo turno, andata

• Sconfitta casalinga più ampia

0-4: Club Brugge - Manchester United

26/08/15, ritorno spareggi UEFA Champions League



• Sconfitta esterna più ampia

6-1: AS Monaco FC - Club Brugge

09/11/88, Coppa dei Campioni, ritorno secondo turno

5-0: Napoli - Club Brugge

17/09/15, fase a gironi UEFA Europa League

UEFA Champions League (dalla fase agironi alla finale)

• Vittoria casalinga più ampia

3-1: Club Brugge v Galatasaray

23/10/02, prima fase a gironi

• Vittoria esterna più ampia

0-4: Monaco - Club Brugge

06/11/18, fase a gironi

• Sconfitta casalinga più ampia

0-3: Club Brugge - Leicester

14/09/16, fase a gironi

• Sconfitta esterna più ampia

4-0: København - Club Brugge

27/09/16, fase a gironi