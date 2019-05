Dati sulla competizione

UEFA Champions League: lo sapevi?

Record assoluti

• Nel 2016/17, il Real Madrid è diventato la prima squadra a bissare il successo in UEFA Champions League. L’impresa era riuscita per l’ultima volta all’AC Milan (1989, 1990), ma in Coppa dei Campioni. Milan (1994, 1995), Ajax (1995, 1996), Juventus (1996, 1997) e Manchester United (2008, 2009) hanno perso una finale di UEFA Champions League dopo averne vinta una.

• Il Real Madrid ha conquistato il terzo trionfo consecutivo nel 2017/18, diventando la quarta squadra a vincere tre o più Coppe dei Campioni consecutive nonché la prima a riuscirci due volte.

• Solo due squadre hanno vinto la UEFA Champions League nella propria nazione: Borussia Dortmund (1997, a Monaco) e Juventus (1996, a Roma), mentre il Manchester United ha perso la finale del 2011 a Londra e il Bayern quella del 2012 alla Fußball Arena München.

Finale

• La Spagna è la nazione più titolata con 11 trionfi, sei in più dell’Italia. Le vittorie spagnole (1998, 2000, 2002, 2006, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) sono arrivate in 16 finali, mentre l’Italia ha vinto nel 1994, 1996, 2003, 2007 e 2010 in un totale di 13 presenze. L’Inghilterra ha vinto nel 1999, 2005, 2008 e 2012 e ha perso nel 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2018, mentre la Germania ha trionfato nel 1997, 2001 e 2013 e ha perso nel 1999, 2002, 2010, 2012 e 2013.

• Nel 2018, il Real Madrid ha collezionato la sua settima presenza in finale, stabilendo un nuovo record in UEFA Champions League e superando AC Milan e Juventus. Il Madrid conta sette vittorie (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018), mentre il Barcellona è a quattro (2006, 2009, 2011, 2015) e il Milan a tre (1994, 2003, 2007).

• La Spagna conta il maggior numero di presenze per nazione in finale di Coppa dei Campioni/UEFA Europa League: 29, una in più dell’Italia. Gli spagnoli hanno vinto 19 volte, mentre l’Italia ha totalizzato 12 vittorie e 16 sconfitte. L’Inghilterra è a 12 successi in 20 presenze, mentre la Germania conta 17 presenze e sette vittorie; seguono il Portogallo con nove presenze e quattro successi e l’Olanda con otto presenze e sei vittorie.

• Ci sono state sei finali tra squadre della stessa nazione. Nel 2000, il Real Madrid ha battuto il Valencia 3-0 allo Stade de France. Tre anni dopo, il Milan ha battuto la Juventus ai rigori all’Old Trafford. Nel 2008, il Manchester United ha superato il Chelsea a Mosca, sempre ai rigori. Nel 2013, il Bayern München ha sconfitto il Borussia Dortmund 2-1 a Wembley. Nel 2014, il Real Madrid ha battuto l’Atlético Madrid 4-1 ai supplementari a Lisbona (prima finale tra squadre della stessa città), ripetendosi ai rigori due anni dopo a Milano.

• Sette delle 26 precedenti finali di UEFA Champions League si sono concluse ai rigori. In totale sono stati segnati 74 gol. I risultati più frequenti sono stati il 2-1 e l’1-1 (cinque volte). Tre finali sono terminate 1-0.

• Diciassette finali di Coppa dei Campioni (compresa quella del 2016) sono andate ai supplementari. Quelle del 1958, 1968, 1970, 1992 e 2014 sono state decise entro i 120 minuti, mentre quella del 1974 tra Bayern e Atlético Madrid è finita 1-1 dopo i supplementari ed è stata vinta dalla squadra tedesca nella gara di ripetizione. Le altre 11 finali sono state decise ai rigori: 1984, 1986, 1988, 1991, 1996, 2001, 2003, 2005, 2008, 2012 e 2016, quando il Real Madrid ha battuto l’Atlético 5-3 dopo un 1-1.

• Il 4-0 del Milan sul Barcellona del 1994 rimane il margine di vittoria più ampio in finale di UEFA Champions League. I rossoneri hanno anche disputato la finale con più gol, quella del 2005 contro il Liverpool (3-3). In Coppa dei Campioni, il 7-3 del Real Madrid sull’Eintracht Frankfurt nel 1960 resta la finale con più gol, mentre Bayern (nel 1974 contro l’Atlético Madrid) e Milan (nel 1989 contro la Steaua Bucureşti) hanno vinto 4-0.

• Nessun giocatore ha mai segnato una tripletta in finale di UEFA Champions League. Daniele Massaro (Milan 1994), Karl-Heinz Riedle (Borussia Dortmund 1997), Hernán Crespo (Milan 2005), Filippo Inzaghi (Milan 2007), Diego Milito (Internazionale Milano 2010), Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2017) e Gareth Bale (Real Madrid 2018) hanno siglato due gol. In Coppa dei Campioni, Ferenc Puskás ha segnato quattro gol nella finale del 1960 tra Madrid e Eintracht, con tre reti di Alfredo Di Stéfano. Puskás ha segnato un’altra tripletta in finale nel 1962, mentre l’unico altro giocatore ad esserci riuscito è stato Pierino Prati (Milan, 1969).

• Nel 2017, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare in tre finali di UEFA Champions League, dopo quelle con il Manchester United nel 2008 e il Real Madrid nel 2014. Raúl González (Madrid 2000 and 2002), Samuel Eto'o (Barcelona 2006 and 2009), Lionel Messi (Barcelona 2009 and 2011), Sergio Ramos (Real Madrid 2014, 2016), Mario Mandžukić (Bayern München 2013, Juventus 2017) e Gareth Bale (Real Madrid 2014, 2018) hanno segnato in due occasioni diverse e sono tra i 20 giocatori che hanno segnato in più di una finale di Coppa dei Campioni. Al comando ci sono Di Stéfano e Puskás, autori di sette gol a testa con il Madrid.

• Il gol di Paolo Maldini dopo 51 secondi nel 2005 è il più veloce di sempre in finale di UEFA Champions League.

• Jens Lehmann (2006), Didier Drogba (2008) e Juan Cuadrado (2017) sono gli unici giocatori espulsi in finale di Coppa dei Campioni.

• Clarence Seedorf è l'unico giocatore ad aver vinto la Coppa dei Campioni con tre squadre diverse (AFC Ajax 1995, Real Madrid 1998, Milan 2003, 2007). Bob Paisley del Liverpool (1977, 1978, 1981) è stato il primo tecnico ad averla vinta tre volte, impresa ripetuta poi da Carlo Ancelotti (Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014) e Zinédine Zidane (2016, 2017, 2018).

• Nel 2014, Ancelotti è anche diventato il quinto allenatore ad aver vinto il trofeo con due club diversi. Prima di lui ci erano riusciti Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund 1997, Bayern 2001), Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburger SV 1983), José Mourinho (FC Porto 2004, Inter 2010) e Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013).

• Sette persone hanno vinto il trofeo sia da giocatore che da allenatore: Miguel Muñoz (Real Madrid 1956, 1957 (giocatore); Real Madrid 1960, 1966 (allenatore); Giovanni Trapattoni (AC Milan 1963, 1969; Juventus 1985); Johan Cruyff (Ajax 1971, 1972, 1973; Barcelona 1992); Carlo Ancelotti (AC Milan 1989, 1990; AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014); Frank Rijkaard (AC Milan 1989, 1990, Ajax 1995; Barcelona 2006); Josep Guardiola (Barcelona 1992; Barcelona 2009, 2011); Zinédine Zidane (Real Madrid 2002; Real Madrid 2016, 2017, 2018).

Record di gol

• Lionel Messi è diventato il primo giocatore a segnare cinque gol in una partita quando il Barcellona ha vinto 7-1 contro il Bayer 04 Leverkusen il 7 marzo 2012, impresa riuscita anche a Luiz Adriano dell'FC Shakhtar Donetsk in casa dell'FC BATE Borisov il 21 ottobre 2014. Altri 11 giocatori, incluso Messi, hanno segnato quattro gol in una partita. Il più recente è stato Cristiano Ronaldo con il Real Madrid alla sesta giornata del 2015/16.

• Cristiano Ronaldo ha stabilito un nuovo record nella fase a gironi di UEFA Champions League con 11 gol nel 2015/16. Con quel bottino ha superato il suo precedente record di nove gol nel 2013/14, eguagliato da Luiz Adriano nel 2014/15 e dallo stesso portoghese nel 2017/18. Lionel Messi ha segnato 10 gol nel 2016/17; Zlatan Ibrahimović (2013/14), Ruud van Nistelrooy (2004/05), Filippo Inzaghi, Hernán Crespo (entrambi nel 2002/03) e Robert Lewandowski (2018/19) si sono fermati a otto.

• La tripletta di Messi contro il PSV Eindhoven alla prima giornata dell’edizione 2018/19 è stata l’ottava nel torneo, ecord eguagliato da Ronaldo nella sfida di ritornod egli ottavi contro l'Atlético Madrid. .

I più giovani e i più anziani

• Il portiere dell’SS Lazio Marco Ballotta è il calciatore più anziano ad aver giocato a questi livelli, affrontando il Real Madrid a 43 e 252 giorni (sesta giornata dell'edizione 2007/08). Alessandro Costacurta è il giocatore di movimento più anziano, avendo affrontato l’AEK Athens nel 2006/07 a 40 anni e 211 giorni.

• Francesco Totti è il giocatore più anziano ad aver segnato nella competizione: a 38 anni e 59 giorni, nell'1-1 della AS Roma in casa del PFC CSKA Moskva il 25 novembre 2014. Ryan Giggs (37 anni e 290 giorni) era il precedente detentore del record.

• Celestine Babayaro è il calciatore più giovane ad aver giocato nella competizione: a 16 anni e 87 giorni, ha giocato la gara tra RSC Anderlecht e FC Steaua Bucureşti del 23 novembre 1994, ma è stato espulso al 37'.

• Peter Ofori-Quaye è il più giovane marcatore di sempre: a 17 anni e 195 giorni, nella gara persa dall'Olympiacos FC 5-1 in casa del Rosenborg BK il 1° ottobre 1997.