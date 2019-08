Info club: Olympiacos

Olympiacos FC

Anno di fondazione: 1925

Soprannome: Erythrolefki (Rossi e Bianchi), Thrylos (Legggenda)

Titoli in competizioni UEFA per club (sconfitte in finale tra parentesi)

• Nessuno

Titoli a livello anzionale (il più recente tra parentesi)

campionati: 44 (2017)

Coppe di Grecia: 27 (2015)

Ultime dieci stagioni in Europa (UEFA Champions League se non indicato diversamente)

2018/19: sedicesimi UEFA Europa League

2017/18: fase a gironi

2016/17: ottavi UEFA Europa League (proveniente da fase a gironi di UEFA Champions League)

2015/16: sedicesimi UEFA Europa League (proveniente da fase a gironi di UEFA Champions League)

2014/15: sedicesimi UEFA Europa League (proveniente da fase a gironi di UEFA Champions League)

2013/14: ottavi di finale

2012/13: sedicesimi di finale di UEFA Europa League (dopo la fase a gironi di UEFA Champions League)

2011/12: ottavi di finale di UEFA Europa League (dopo la fase a gironi di UEFA Champions League)

2010/11: terzo turno preliminare di UEFA Europa League

2009/10: ottavi di finale



Record

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

6-1: Olympiacos - KS Besa

22/07/10, UEFA Europa League, secondo turno preliminare, ritorno

5-0 due volte, la più recente contro l'FC Nordsjælland

02/10/08, Coppa UEFA, primo turno, ritorno

• Vittoria esterna più ampia

0-5: KS Besa - Olympiacos

15/07/10, UEFA Europa League, secondo turno preliminare, andata

• Sconfitta casalinga più pesante

0-4: Olympiacos - Hamburger SV

03/11/82, Coppa dei Campioni, secondo turno, ritorno

•Sconfitta esterna più pesante

7-0: Juventus - Olympiacos

10/12/03, UEFA Champions League, fase a gironi

UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale)

• Vittoria casalinga più ampia

6-2: Olympiacos- Bayer 04 Leverkusen

19/09/02, prima fase a gironi

• Vittoria esterna più ampia

0-3: RSC Anderlecht - Olympiacos

02/10/13, fase a gironi

• Sconfitta casalinga più pesante

1-4: Olympiacos - Olympique Lyonnais

01/11/05, fase a gironi

0-3: Olympiacos - FC Bayern München

16/09/15, fase a gironi

0-3: due volte, la più recente contro l'Arsenal FC

09/12/15, fase a gironi

• Sconfitta esterna più pesante

7-0: Juventus - Olympiacos (vedi sopra)