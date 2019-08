Info club: CFR Cluj

CFR 1907 Cluj

Anno di fondazione: 1907

Soprannome: Feroviarii (Ferrovieri)

Titoli in competizioni UEFA per club (secondi posti tra parentesi)

• Coppa Intertoto UEFA: (2005)

Titoli nazionali (successi più recenti tra parentesi)

Scudetti: 3 (2012)

Coppa di Romania: 3 (2010)

Andamento europeo negli ultimi dieci anni (UEFA Champions League se non diversamente indicato)

2018/19: spareggi UEFA Europa League (proveniente dal secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League)

2017/18: non ha partecipato a competizioni UEFA

2016/17:

2014/15:

2013/14: non ha partecipato a competizioni UEFA

2012/13: sedicesimi UEFA Europa League (proveniente dalla fase a gironi di UEFA Champions League)

2011/12: non ha partecipato a competizioni UEFA

2010/11: fase a gironi

2009/10: fase a gironi UEFA Europa League

Statistiche

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

5-1: CFR - FK Žalgiris Vilnius

03/08/05, ritorno della semifinale della Coppa Intertoto UEFA

• Vittoria esterna più ampia

1-4: FK Vėtra - CFR

26/06/05, ritorno del primo turno della Coppa Intertoto UEFA

• Sconfitta casalinga più pesante

0-4: CFR - FC Bayern München

03/11/10, fase a gironi UEFA Champions League

• Sconfitta esterna più ampia

3-1: RC Lens - CFR

23/08/05, finale di ritorno della Coppa Intertoto UEFA

2-0: due volte, la più recente contro l'FC København

03/12/09, fase a gironi di UEFA Europa League



UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale)

• Vittoria casalinga più ampia

2-1: CFR - FC Basel 1893

15/09/10, fase a gironi

• Vittoria esterna più ampia

0-2: SC Braga - CFR

19/09/12, fase a gironi

• Sconfitta casalinga più pesante

0-4: CFR - Bayern (vedi sopra)

• Sconfitta esterna più pesante

3-2: FC Bayern München - CFR

19/10/10, fase a gironi

2-1: Chelsea FC - CFR

09/12/08, fase a gironi

1-0: due volte, più di recente contro l'FC Basel 1893

23/11/10, fase a gironi