Momenti Priceless della Settimana: Harry Kane, Kai Havertz, Julián Alvarez e Khvicha Kvaratskhelia

Gol decisivi, storie da favola e puro spettacolo: il meglio delle gare di andata dei quarti di UEFA Champions League nei Momenti Priceless della Settimana by Mastercard.

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Kane punta ad un nuovo record personale

La conclusione precisa dal limite dell’area di Harry Kane lo ha portato a 11 gol stagionali, eguagliando il suo miglior rendimento in una singola stagione di Champions League (2024/25).

La rete nasce da una ripartenza del Bayern München fulminea, subito dopo il calcio d’inizio del secondo tempo da parte del Real Madrid. Con i padroni di casa sbilanciati, Michael Olise legge perfettamente il movimento intelligente di Kane al centro e lo serve con un tocco morbido nello spazio. All’attaccante inglese basta un solo controllo: conclusione immediata e palla nell’angolino basso per il secondo gol dei bavaresi nella vittoria per 2-1 in terra spagnola.

Dopo essere diventato il primo inglese a raggiungere quota 50 gol in Champions League agli ottavi di finale, Kane è ora anche il miglior marcatore della competizione dall’inizio della stagione 2024/25, con 22 reti — due in più di Kylian Mbappé.

Guarda il primo gol di Kane in Champions League da fuori area

Havertz colpisce ancora in Europa

“Segnare è sempre bello, soprattutto nel finale”, ha dichiarato Kai Havertz dopo il gol al 91’ che, da subentrato, ha regalato all’Arsenal la vittoria per 1-0 nell’andata contro lo Sporting CP in Portogallo.

Il guizzo decisivo è arrivato al termine di un’azione manovrata di grande qualità: Gabriel Martinelli si accentra da sinistra, legge il movimento di Havertz e lo serve con un pallone perfetto. Il tedesco controlla con eleganza di destro prima di concludere con freddezza di sinistro.

“È un giocatore che ama le grandi occasioni e le partite importanti, ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Siamo felici che si sia fatto trovare pronto nel momento decisivo”, ha commentato il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta.

Per Havertz si tratta del terzo gol in quattro presenze nella competizione in questa stagione, nonché del sesto nelle ultime otto gare di Champions League, compreso quello segnato nel 5-1 dell’Arsenal proprio contro lo Sporting CP nella fase campionato 2024/25.

Guarda il gol vittoria nel recupero di Kai Havertz per l'Arsenal

Alvarez e il gol da sogno per l'Atleti

Una punizione magistrale di Julián Alvarez (il suo terzo gol su calcio piazzato in Champions League) si infila all’incrocio dei pali e regala all’Atleti un prezioso 2-0 sul campo del Barcelona.

Con Alvarez e Antoine Griezmann sul pallone a circa 25 metri, l’effetto sorpresa è garantito. Ma al fischio dell'arbitro, l’argentino prende una breve rincorsa e disegna una traiettoria perfetta sopra la barriera, trovando l’angolo alto alla sinistra del portiere Joan García.

Il gol è il nono stagionale per l’attaccante argentino: un record assoluto per un giocatore dell’Atleti in una singola edizione della Champions League.

Le sue precedenti reti su punizione nella competizione erano arrivate con l’Atleti contro lo Sparta Praha nel 2024 e con il Manchester City contro la Crvena Zvezda nel 2023.

Highlights: Barcelona - Atlético Madrid 0-2

La magia di Kvaratskhelia con il Paris

La perla di Khvicha Kvaratskhelia contro il Liverpool è stata la sua quinta rete nella fase a eliminazione diretta e l’ottava stagionale.

Lo scatto dell'esterno georgiano spacca in due la difesa per ricevere il filtrante perfetto di João Neves, controlla in corsa e accelera verso l’area. Ryan Gravenberch prova a rientrare, ma Kvaratskhelia lo tiene a distanza, salta anche il portiere Giorgi Mamardashvili in uscita e deposita la palla in rete.

Dopo aver già segnato contro il Chelsea — sia all’andata che al ritorno — e contro il Monaco, Kvaratskhelia ha ora trovato il gol in quattro partite consecutive nella fase a eliminazione diretta di Champions League: un traguardo mai raggiunto prima da un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola stagione.