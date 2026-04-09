Squadra della Settimana di Champions League: andata quarti di finale

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dal gruppo di osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Manuel Neuer, Bayern

A 40 anni di età, ha portato esperienza, sangue freddo e qualità nella vittoria del Bayern a Madrid, vincendo un duello uno contro uno con Vinícius Júnior e compiendo una splendida parata su Kylian Mbappé.

Josip Stanišić, Bayern

Nel ruolo di terzino destro ha offerto ancora una volta un contributo chiave alla fase offensiva del Bayern in Champions League, come dimostrano i suoi tre passaggi chiave al Bernabéu.

Marquinhos, Paris

Con cinque duelli vinti e cinque palloni recuperati, ha portato la sua leadership nella difesa del Paris e ha contribuito a neutralizzare l’attacco del Liverpool.

Robin Le Normand, Atleti

Decisivo nel clean sheet dell'Atlético Madrid contro il Barcelona, ha vinto la maggior parte dei duelli, effettuando due interventi decisivi in difesa e registrando una precisione nei passaggi del 96%

Maximiliano Araújo, Sporting CP

In una serata molto impegnativa sulla fascia sinistra per lo Sporting CP, ha effettuato più contrasti (nove) di qualsiasi altro giocatore nelle partite di questa settimana, vincendone la maggior parte e realizzando anche sette recuperi.

Joshua Kimmich, Bayern

Ha aiutato il Bayern a controllare lunghi tratti della partita a Madrid, effettuando anche cinque recuperi e creando tre occasioni.

João Neves, Paris

Il vero motore del del Paris, ha vinto nove duelli su dieci a centrocampo e ha fornito anche l’assist per il gol di Khvicha Kvaratskhelia.

Lamine Yamal, Barcelona

La giovane stella ha offerto una splendida prestazione individuale, anche nella sconfitta, mettendo costantemente in difficoltà i difensori dell’Atlético Madrid con le sue doti nel dribbling.

Kai Havertz, Arsenal

Subentrato dalla panchina, ha deciso la partita per l’Arsenal con il gol vittoria al 91’ a Lisbona contro lo Sporting: terza rete in quattro gare in questa Champions.

Khvicha Kvaratskhelia, Paris

Contro il Liverpool, l'esterno della Georgia ha segnato per la quarta gara consecutiva in Champions, trovando la rete dopo una delle sue solite e travolgenti incursioni offensive.

Julián Alvarez, Atleti

“Incredibile”, secondo Diego Simeone: la sua punizione magistrale ha sbloccato la gara al Camp Nou e gli ha permesso di diventare il miglior marcatore dell’Atleti in una singola stagione di Champions con nove reti.