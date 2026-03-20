Momenti Priceless della Settimana: Eberechi Eze, Harry Kane, Declan Rice e Robert Lewandowski star

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La rimonta storica dello Sporting CP

"I veri campioni sanno farsi trovare pronti quando serve. La tenacia di questa squadra è incrollabile e senza limiti", ha dichiarato l'allenatore dello Sporting CP, Rui Borges, dopo che la sua squadra ha compiuto una straordinaria rimonta che le ha permesso di raggiungere i quarti di finale.

La formazione portoghese ha ribaltato la sconfitta per 3-0 dell'andata battendo complessivamente il Bodø/Glimt per 5-3, qualificandosi ai quarti per la seconda volta nella sua storia – e per la prima dalla Coppa dei Campioni 1982/83.

Il rigore trasformato da Luis Suárez al 78° minuto della sfida di Lisbona, porta la sfida ai tempi supplementari. Dopo due minuti dall'inizio dei supplementari, Maximiliano Araújo sigla il gol del vantaggio complessivo dei padroni di casa, prima che il ventenne Rafael Nel, entrato dalla panchina, segnasse con un tiro potente sul primo palo, sigillando una rimonta straordinaria a pochi secondi dalla fine.

La vittoria per 5-0 nel ritorno all'Estádio José Alvalade è anche quella col margine più ampio dello Sporting CP in Coppa dei Campioni/Champions League – e la quinta in cui un club in Champions League ha ribaltato una sconfitta con tre o più gol di scarto qualificandosi.

Guarda il gol di Nel dello Sporting CP che ha completato la rimonta agli ottavi

L'esplosività di Eze e la certezza Rice

Con il risultato in parità dopo l'andata (1-1), il Leverkusen si presenta a Londra con la qualificazione ancora in bilico.

L'Arsenal parte subito forte e passa in vantaggio al 36' con un gran gol di Eberechi Eze: ricevuta la palla di spalle alla porta al limite dell'area, si gira con un movimento fulmineo e calcia al volo superando il portiere.

Poi sale in cattedra Declan Rice che segna il suo quinto gol in Champions League con i Gunners (il quarto nella fase a eliminazione diretta nelle ultime due stagioni) dimostrandosi ancora una volta decisivo nei momenti cruciali. Rice intercetta un rinvio impreciso, controlla la palla con due tocchi prima di insaccarla con un tiro rasoterra nell'angolo basso.

"Ho solo visto la palla finire in rete; ripensandoci ora, è venuto fuori un tiro incredibile, ma in realtà non ricordo molto perché è successo tutto in una frazione di secondo", ha spiegato Rice, che ha blindato la vittoria complessiva per 3-1 dell'Arsenal qualificando i Gunners ai quarti di finale.

Guarda il gran gol di Watch Eberechi Eze dell'Arsenal

Kane e Salah raggiungono il traguardo dei 50 gol

Nel ritorno degli ottavi di finale, Harry Kane e Mohamed Salah hanno entrambi raggiunto quota 50 gol in Champions League, unendosi all'esclusivo club di 12 giocatori arrivati a questa cifra.

Kane è diventato il primo inglese a raggiungere questo traguardo grazie alla doppietta segnata nel 4-1 del Bayern München sull'Atalanta. Il suo primo gol è stato un rigore trasformato con freddezza nell'angolo basso, mentre il secondo è arrivato con un contropiede perfetto dopo un bel gioco di gambe per liberarsi di due difensori. Il 32enne ha ora totalizzato 29 gol nelle ultime tre stagioni con il Bayern, che si aggiungono ai 21 segnati con il Tottenham – il primo dei quali nella stagione 2016/17.

Salah ha raggiunto questo traguardo a modo suo. Il quarto gol del Liverpool nella vittoria per 4-0 sul Galatasaray è nato da un rapido uno-due con Florian Wirtz, prima di una conclusione precisa sul secondo palo. Primo giocatore africano a raggiungere quota 50 in questa competizione, Salah ha segnato i suoi primi due gol con il Basilea nel 2013/14, ne ha aggiunto un altro con la Roma nel 2016/17 e ha realizzato i restanti 47 con il Liverpool.

Champions League: Liverpool - Galatasaray 4-0 ﻿

Lewandowski è il più anziano marcatore nella fase a eliminazione diretta della competizione

Robert Lewandowski è diventato il più anziano marcatore della fase a eliminazione diretta di Champions League con la doppietta nel 7-2 del Barcelona sul Newcastle. A 37 anni e 209 giorni, ha superato di 61 giorni il precedente record di Ryan Giggs nel 2011.

Al 56° minuto Lewandowski ha superato in elevazione il suo marcatore e ha segnato di testa il quinto gol del Barça; cinque minuti dopo ha siglato il raddoppio trovando spazio al centro dell'area e concludendo con freddezza.

L'attaccante polacco è diventato anche il calciatore più anziano ad aver segnato più di un gol in una partita di Champions League, superando di 123 giorni il record detenuto da Filippo Inzaghi col Milan nel 2010.

Lewandowski è attualmente il terzo miglior marcatore di sempre della competizione con 109 gol, dietro solo a Cristiano Ronaldo (140) e Lionel Messi (129).