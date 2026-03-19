Squadra della Settimana di Champions League: ritorno ottavi di finale

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dal gruppo di osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Matvei Safonov, Paris

Con nove parate e un clean sheet a Stamford Bridge, ha registrato il più alto coefficiente "Gol evitati" tra tutti i portieri scesi in campo questa settimana: 2,32.

Josip Stanišić, Bayern

Il terzino destro ha dato un contributo offensivo notevole con un assist e quattro passaggi chiave nella vittoria per 4-1 contro l'Atalanta.

Ibrahima Konaté, Liverpool

Ha contribuito al dominio del Liverpool sul Galatasaray con una serie di interventi difensivi e ha supportato l'approccio offensivo della squadra con i suoi lanci lunghi dalle retrovie.

Gonçalo Inácio, Sporting CP

Presenza imponente nella difesa dello Sporting, il centrale di sinistra ha toccato più palloni di qualsiasi altro giocatore sceso in campo questa settimana e ha segnato il gol che ha dato il via alla rimonta contro il Bodø/Glimt.

Massimiliano Araújo, Sporting CP

Il terzino ha segnato il gol che ha portato lo Sporting CP in vantaggio nel computo totale. La sua prestazione offensiva comprende anche nove passaggi chiave, mentre in fase difensiva ha contribuito a mantenere la porta inviolata in una serata memorabile.

Dominik Szoboszlai, Liverpool

Protagonista assoluto del match contro il Galatasaray, ha aperto le marcature su uno schema magistrale e ha contribuito anche agli altri tre gol, oltre a realizzare un totale di 12 recuperi e contrasti.

Declan Rice, Arsenal

Il centrocampista dell'Arsenal è stato superbo in fase difensiva, unendo un'energia inesauribile a una grande intelligenza tattica. Ha perso raramente palla, ha intercettato tre palloni e ha segnato il secondo gol nella vittoria contro il Leverkusen.

Xavi Simons, Tottenham

Veloce, tecnico e dinamico, ha segnato due gol e regalato al Tottenham la vittoria nella gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, mettendo in mostra la sua grinta con nove palloni recuperati e nove duelli vinti.

Francisco Trincão, Sporting CP

Il regista dello Sporting CP ha offerto visione di gioco ed eccellenza tecnica, lavorando instancabilmente anche in fase di non possesso, e ha dato un contributo importante in entrambe le aree, servendo l'assist per il quinto e ultimo gol contro il Bodø/Glimt.

Vinícius Júnior, Real Madrid

Spina nel fianco della difesa del City con i suoi inserimenti, si è procurato e ha trasformato il rigore che ha portato al primo gol del Real Madrid e ha segnato nel finale a Manchester.

Raphinha, Barcelona

Sempre pronto a dare problemi alla difesa avversaria, ha segnato due gol, servito due assist e si è procurato un rigore nella netta vittoria contro il Newcastle, dimostrandosi pericoloso anche su calcio piazzato.