Riepilogo Champions League: anche Barcelona, Atlético, Liverpool e Bayern ai quarti di finale

Dopo la valanga di gol del Barcelona contro il Newcastle, gli ottavi di finale si concludono con le vittorie di Liverpool e Bayern München e una sconfitta ininfluente per l'Atlético Madrid.

UEFA.com riepiloga le partite di mercoledì.

Quarti di finale Paris Saint-Germain - Liverpool

Real Madrid - Bayern München

Barcelona - Atlético de Madrid

Sporting CP - Arsenal﻿

Il Barcelona travolge il Newcastle e raggiunge i quarti di finale grazie a un secondo tempo strepitoso. La prima frazione di gioco è più combattuta e si conclude con i padroni di casa in vantaggio per 3-2: Anthony Elanga risponde puntualmente al gol di Raphinha e Marc Bernal, poi Lamine Yamal trasforma un rigore nel recupero.

Gli ospiti non riescono a pareggiare per la terza volta perché il Barça dà subito il via a una ripresa scoppiettante con il gol in contropiede di Fermín López. Poco dopo, Robert Lewandowski firma una doppietta, mentre Raphinha chiude definitivamente la gara intercettando un pallone e insaccando da dentro l'area.Player of the Match: Raphinha (Barcelona)

La doppietta di Harry Kane, che raggiunge i 50 gol in Champions League, regala al Bayern un'altra vittoria schiacciante.

Il nazionale inglese apre le marcature su rigore, concesso per fallo di mano di Giorgio Scalvini, e arriva a quota 50 con una spettacolare conclusione all'incrocio.

Lennart Karl firma il terzo gol di testa su assist di Luis Díaz, poi ricambia il favore e permette al colombiano di chiudere la partita con grande freddezza. La Dea segna il gol della bandiera nel finale con un colpo di testa di Lazar Samardžić, che però non offusca la convincente prestazione del Bayern.Player of the Match: Harry Kane (Bayern München)

Mohamed Salah porta il suo bottino in Champions League a 50 gol con una splendida conclusione a giro, permettendo al Liverpool di ribaltare lo svantaggio dell'andata e di raggiungere i quarti contro i campioni in carica del Paris.

Il preciso tiro di Dominik Szoboszlai pareggia i conti al 25', quando i padroni di casa hanno saldamente il controllo della gara, anche se l'ottimo Uğurcan Çakır para un rigore a Salah nel recupero del primo tempo.

Salah si riscatta al 6' della ripresa servendo un assist per Hugo Ekitiké, mentre la rete di Ryan Gravenberch due minuti dopo precede lo storico gol dell'attaccante egiziano, che al 62' diventa il primo giocatore africano a raggiungere questo traguardo nella competizione.Player of the Match: Dominik Szoboszlai (Liverpool)

L'Alteti recupera due volte contro il Tottenham e va ai quarti nonostante la sconfitta per 3-2. I padroni di casa dominano il primo tempo e si portano in vantaggio all'intervallo con un colpo di testa di Randal Kolo Muani, ma Julián Alvarez (14° gol in 17 presenze in Champions League) pareggia nella ripresa.

Il Tottenham torna avanti con un bel tiro a giro di Xavi Simons, ma il gol di testa di Dávid Hancko mette praticamente fine alle sue speranze. La squadra londinese riesce comunque a vincere con un rigore di Simons nel recupero, ma è l'Atletico a passare il turno con un 7-5 complessivo.Player of the Match: Xavi Simons (Tottenham)