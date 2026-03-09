Galatasaray - Liverpool, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Il Galatasaray ospita il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: martedì 10 marzo (18:45 CET)

Dove: Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul

Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League ﻿

Chi: i campioni di Turchia contro i sei volte vincitori

Dove guardare la partita in TV

Cosa devi sapere

Alla seconda giornata della fase campionato, il Galatasaray ha ospitato il Liverpool a Istanbul e ha vinto con un rigore di Victor Osimhen nel primo tempo: per questo, fermare l'attaccante nigeriano sarà in cima alla lista delle priorità per i Reds. I sette gol di Osimhen, compreso quello ai supplementari contro la Juventus agli spareggi, sono stati superati solo da Harry Kane, Anthony Gordon e Kylian Mbappé.

"Non abbiamo creato abbastanza", ha commentato Arne Slot dopo la sconfitta nella fase campionato, anche se poi la sua squadra ha reagito. I Reds hanno ottenuto cinque vittorie nelle sei partite successive, compresi un 5-1 sul Frankfurt e un 6-0 sul Qarabağ. Dominik Szoboszlai è stato uno dei protagonisti con quattro gol e quattro assist.

Probabili formazioni

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen

Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké

Statistiche

Galatasaray

Forma: VVVSSV (risultato più recente per primo)﻿

Ultima partita: Beşiktaş - Galatasaray 0-1, 07/03, Super League

Liverpool

Forma: VSVVVV

Ultima partita: Wolves - Liverpool 1-3, 06/03, FA Cup

L'opinione dal campo

Okan Buruk, allenatore Galatasaray: "La partita di andata è la più importante, quindi il nostro obiettivo è portarci in vantaggio. Le squadre si conoscono, ma credo che il Liverpool affronterà questa gara con una mentalità molto diversa rispetto alla fase campionato".

Arne Slot, allenatore Liverpool: "Sappiamo che in trasferta dovremo fare meglio dell'ultima volta che siamo visti a settembre. È la nostra sfida immediata, soprattutto perché sappiamo che il Galatasaray ha fatto benissimo contro la Juventus nel cammino verso gli ottavi di finale".