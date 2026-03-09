Galatasaray - Liverpool, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori
lunedì 9 marzo 2026
Intro articolo
Tutto quello che devi sapere prima della prima gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Galatasaray e Liverpool.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il Galatasaray ospita il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
La partita in breve
Quando: martedì 10 marzo (18:45 CET)
Dove: Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul
Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League
Chi: i campioni di Turchia contro i sei volte vincitori
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta.
Dove guardare la partita in TV
Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.
Cosa devi sapere
Alla seconda giornata della fase campionato, il Galatasaray ha ospitato il Liverpool a Istanbul e ha vinto con un rigore di Victor Osimhen nel primo tempo: per questo, fermare l'attaccante nigeriano sarà in cima alla lista delle priorità per i Reds. I sette gol di Osimhen, compreso quello ai supplementari contro la Juventus agli spareggi, sono stati superati solo da Harry Kane, Anthony Gordon e Kylian Mbappé.
"Non abbiamo creato abbastanza", ha commentato Arne Slot dopo la sconfitta nella fase campionato, anche se poi la sua squadra ha reagito. I Reds hanno ottenuto cinque vittorie nelle sei partite successive, compresi un 5-1 sul Frankfurt e un 6-0 sul Qarabağ. Dominik Szoboszlai è stato uno dei protagonisti con quattro gol e quattro assist.
Probabili formazioni
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen
Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké
Statistiche
Galatasaray
Forma: VVVSSV (risultato più recente per primo)
Ultima partita: Beşiktaş - Galatasaray 0-1, 07/03, Super League
Liverpool
Forma: VSVVVV
Ultima partita: Wolves - Liverpool 1-3, 06/03, FA Cup
L'opinione dal campo
Okan Buruk, allenatore Galatasaray: "La partita di andata è la più importante, quindi il nostro obiettivo è portarci in vantaggio. Le squadre si conoscono, ma credo che il Liverpool affronterà questa gara con una mentalità molto diversa rispetto alla fase campionato".
Arne Slot, allenatore Liverpool: "Sappiamo che in trasferta dovremo fare meglio dell'ultima volta che siamo visti a settembre. È la nostra sfida immediata, soprattutto perché sappiamo che il Galatasaray ha fatto benissimo contro la Juventus nel cammino verso gli ottavi di finale".