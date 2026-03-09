Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live

Andata ottavi di finale di Champions League: formazioni ufficiali, probabili formazioni e ultime notizie dalle squadre

lunedì 9 marzo 2026

Chi potrebbe giocare titolare? Chi è indisponibile o in dubbio? Ecco le formazioni ufficiali e quelle formazioni delle gare di andata degli ottavi di finale.

Harry Kane in allenamento in vista della gara di andata contro l'Atalanta Getty Images

Diamo una mano ai fantallenatori pronosticando le probabili formazioni ed elencando quelle ufficiali delle gare di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Inoltre, tutte le informazioni su giocatori squalificati, indisponibili o in dubbio.

Martedì 10 marzo

Galatasaray - Liverpool (formazioni ufficiali)

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Singo, Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Ekitiké

Atalanta - Bayern

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bernasconi; Zalewski, Samardžić; Scamacca﻿
Indisponibili: De Ketelaere (menisco), Scalvini (squalificato)
In dubbio: Éderson (condizione fisica), Raspadori (problema muscolare)
Diffidati: De Roon, Djimsiti, Kossounou, Musah, Scamacca

Bayern: Urbig; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane﻿
Indisponibili: Davies (problema muscolare), Ito (problema muscolare), Klanac (coscia), Neuer (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Kimmich, Olise, Upamecano

Newcastle - Barcelona

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes
Indisponibili: Bruno Guimarães (coscia), Miley (coscia), Schär (caviglia)
In dubbio: J. Murphy (collo)
Diffidati: Burn, Joelinton

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski
Indisponibili: Balde (bicipite femorale), Christensen (ginocchio), De Jong (bicipite femorale), Gavi (ginocchio), Koundé (bicipite femorale)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Casadó, Fermín López, Gerard Martín, Lamine Yamal

Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur

Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Sørloth
Indisponibili: Mendoza (caviglia)
In dubbio: Barrios (problema muscolare)
Diffidati: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Simeone

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Pedro Porro, Gallagher, João Palhinha, Gray; Simons, Solanke, Kolo Muani
Indisponibili: Bergvall (caviglia), Kudus (coscia), Odobert (ginocchio), Udogie (problema muscolare)
In dubbio: Drăgușin (contusione), Spence (polpaccio)
Diffidati: Kolo Muani, João Palhinha, Richarlison

Mercoledì 11 marzo

Leverkusen - Arsenal (18:45 CET)

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, García; Culbreath, Maza; Terrier, Kofane
Indisponibili: Arthur (problema muscolare), Badé (problema muscolare), Lucas Vázquez (polpaccio)
In dubbio: Schick (problema muscolare)
Diffidati: García, Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli
Indisponibili: Merino (piede), Ødegaard (ginocchio), White (non specificato)
In dubbio: Saliba (caviglia), Calafiori (bicipite femorale), Trossard (anca)
Diffidati: Nørgaard

Paris Saint-Germain - Chelsea

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola
Indisponibili: Fabián Ruiz (ginocchio)﻿
In dubbio: ﻿nessuno
Diffidati: Nuno Mendes

Chelsea: Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Fernández, Pedro Neto; João Pedro
Indisponibili: Colwill (ginocchio), Gittens (bicipite femorale)
In dubbio: Estêvão (bicipite femorale)
Diffidati: Fernández, Andrey Santos

Bodø/Glimt - Sporting CP

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Auklend, Berg

Sporting CP: Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; João Simões, Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão, Luis Guilherme; Suárez
Indisponibili: Araújo (squalificato), Pedro Gonçalves (squalificato), Ioannidis (ginocchio), Ricardo Mangas (problemi muscolari), Geovany Quenda (piede)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Suárez

Real Madrid - Manchester City

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior﻿
Indisponibili: Alaba (polpaccio), Bellingham (bicipite femorale), Ceballos (polpaccio), Éder Militão (bicipite femorale), Rodrygo (ginocchio)
In dubbio: Carreras (polpaccio), Mbappé (ginocchio)
Diffidati: Bellingham, Carreras, Huijsen, Rodrygo, Tchouameni, Vinícius Júnior

Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland﻿
Indisponibili: Gvardiol (gamba), Lewis (caviglia), Kovačić (caviglia)
In dubbio: Savinho (problema muscolare)
Diffidati: Guéhi, O'Reilly, Savinho

