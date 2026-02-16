Trasferte di Champions League: Bruges, Belgio

Con i suoi pittoreschi canali, un cioccolato sopraffino, l'ottima birra e un centro storico patrimonio dell'UNESCO, niente è meglio di Bruges, la capitale delle Fiandre occidentali in Belgio, per una visita in città durante una trasferta.

In vista dello spareggio di andata per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League tra Club Brugge e l'Atlético de Madrid, puntiamo i riflettori sulla "Venezia del Nord" e diamo un assaggio di ciò che i tifosi ospiti possono apprezzare.

Una crociera sul canale

Bruges è famosa per i suoi canali Getty Images/iStockphoto

Uno dei modi migliori per scoprire tutto ciò che Bruges ha da offrire è un giro in barca per ammirare la splendida architettura fiamminga da una prospettiva completamente diversa.

Mentre sfili accanto a chiese gotiche e mura medievali o sotto romantici ponti di pietra, potresti ritrovarti in compagnia di animali come cigni e anatre.

Ricorda solo di coprirti bene in inverno!

La torre del campanile

Se hai la forza di affrontare 366 gradini stretti e tortuosi, vale sicuramente la pena salire sulla torre del campanile nella centrale Piazza del Mercato.

La torre, uno dei simboli più importanti della città, è particolarmente famosa perché è apparsa in numerose scene della pluripremiata commedia nera In Bruges.

Raggiunta la cima, la vista panoramica ti toglierà sicuramente il fiato (se ne hai ancora!); nelle giornate limpide, potrai ammirare i tetti rossi e gli ampi spazi verdi per chilometri.

Proposte gastronomiche

Qualcuno vuole un waffle? Getty Images/iStockphoto

Se hai un debole per i dolci, Bruges è il posto che fa per te. Il Belgio è famoso per il cioccolato e il museo Choco-Story ne racconta la storia in modo divertente e coinvolgente, proponendo anche qualche assaggio!

Non sarà difficile trovare una gaufre (waffle) tradizionale: l'unica decisione difficile sarà cosa aggiungere come guarnizione.

Infine, potrai gustare una birra prodotta in uno dei tanti birrifici locali, il modo perfetto per concludere un viaggio ricco soddisfazioni in una città assolutamente incantevole.