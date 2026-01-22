Momenti Priceless della Settimana: Gabriel Jesus, Bahlul Mustafazade, Dominik Szoboszlai, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e i momenti più emozionanti che hanno caratterizzato le gare della settima giornata di UEFA Champions League con i Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

Jesus ritrova il feeling con la Champions League

"È una notte da sogno", ha detto Gabriel Jesus dopo aver segnato due gol nella vittoria per 3-1 dell'Arsenal in casa dell'Inter.

Il brasiliano ha messo fine a un digiuno di gol in Champions League durato 26 mesi – il suo ultimo gol nella competizione risaliva alla vittoria per 6-0 dell'Arsenal sul Lens nel novembre 2023 – con una doppietta di puro istinto a Milano. Il primo gol è arrivato dopo dieci minuti, con un tiro al volo in scivolata, seguito dal secondo al 31° minuto con un colpo di testa su calcio d'angolo.

Dopo essere rimasto ai box per gran parte dell'anno scorso a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore, l'attaccante è tornato in campo solo nella sesta giornata contro il Club Brugge. "C'è sempre un motivo per cui le cose accadono, che siano cose belle o difficili. L'ho imparato durante i miei 11 mesi di stop".

Champions League: Inter - Arsenal 1-3﻿

Il match-winner Mustafazade scrive la storia dell'Azerbaigian

Con l'ultimo tiro della partita nella vittoria del Qarabağ contro il Frankfurt, Bahlul Mustafazade ha scritto la storia, diventando il primo calciatore azero a segnare in Champions League.

Il difensore centrale ha sfruttato il cross di Matheus Silva al quarto minuto di recupero, mandando in delirio il pubblico del Tofiq Bahramov Stadium.

Con il punteggio sul 2-2 e il fischio finale ormai imminente, il gol di Mustafazade ha avvicinato il Qarabağ alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Quella contro il Frankfurt è stata anche la prima vittoria in assoluto di una squadra azera contro una tedesca in una competizione UEFA.

Champions League: Qarabağ - Frankfurt 3-2 ﻿

Il Bodø/Glimt come Davide contro Golia

"Sono al settimo cielo!" ha dichiarato l'allenatore del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, dopo la vittoria per 3-1 in Norvegia su una big del calcio mondiale come il Manchester City.

Kasper Høgh ha dato il via alla serata magica con un gol di testa sul secondo palo, prima di liberarsi e battere con freddezza Gianluigi Donnarumma per il suo secondo gol. Jens Petter Hauge ha coronato una serata straordinaria, inserendosi dalla sinistra e scagliando un tiro spettacolare quasi all'incrocio dei pali.

È stata la prima vittoria in assoluto del Bodø/Glimt contro una squadra inglese in una competizione UEFA e ha eguagliato la più grande vittoria di una squadra norvegese contro una squadra inglese: il 4-2 del Viking FK sul Chelsea nella Coppa UEFA 2002/03.

La prima vittoria nella fase campionato, dà al Bodø/Glimt nuove speranze di agganciare le posizioni che valgono il passaggio del turno in vista dell'ultima giornata.

Guarda il gol di Jens Petter Hauge con il Bodø/Glimt contro il Man City

Il colpo di genio di Szoboszlai stende il Marseille

Non c'era alcun cosiddetto "coccodrillo" in barriera quando Dominik Szoboszlai ha sorpreso il Marseille con un calcio di punizione sotto la barriera, mettendo in discesa il cammino del Liverpool nel successo per 3-0 in Francia.

Il gol dell'ungherese – il suo quarto di questa edizione – è passato sotto la barriera nonostante Gerónimo Rulli abbia cercato disperatamente di respingerlo con la punta delle dita.

Con questa vittoria, il Liverpool è balzato dal nono al quarto posto.

Champions League highlights: Marseille 0-3 Liverpool

Mbappé ormai irraggiungibile nella corsa al titolo di capocannoniere?

Kylian Mbappé non ha perso tempo contro la sua ex squadra, il Monaco, aprendo le marcature dopo soli cinque minuti al Santiago Bernabéu e aumentando il suo vantaggio in testa alla classifica marcatori di Champions League.

Il francese ha sbloccato il risultato con un tiro di prima appena dentro l'area che si è infilato nell'angolo basso, prima di raddoppiare 21 minuti dopo su assist di Vinícius Júnior. La sua doppietta ha spianato la strada al successo per 6-1 dei madrileni.

I due gol hanno portato Mbappé a quota 11 reti – quattro in più del suo inseguitore più vicino, Harry Kane.

Il francese ha adesso segnato 17 gol in 20 partite di Champions League col Real Madrid dal suo arrivo nella stagione 2024/25.

Guarda il gol di Kylian Mbappé nel successo del Real Madrid contro il Monaco

Lewandowski in gol per la 15ª stagione

La straordinaria longevità di Robert Lewandowski in Europa è proseguita a Praga, dove ha segnato per la sua quindicesima stagione consecutiva di Champions League e per il 16° anno solare nella competizione.

Nella vittoria del Barcelona per 4-2 in casa dello Slavia Praha, l'attaccante polacco ha chiuso i conti segnando l'ultimo gol su cross di Marcus Rashford.

È stato un altro prestigioso traguardo di un percorso iniziato il 19 ottobre 2011, quando Lewandowski ha segnato con la maglia del Borussia Dortmund contro l'Olympiacos. Ora, con 114 gol nelle competizioni UEFA per club – 106 dei quali in Champions League – è terzo nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi, dietro solo a Lionel Messi (132) e Cristiano Ronaldo (145).