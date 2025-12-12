Momenti Priceless della settimana: Jules Koundé, Lennart Karl, Gabriel Martinelli, Dominik Szoboszlai e Julian Brandt

Raccontiamo i gol, le gesta e le emozioni che hanno caratterizzato la sesta giornata di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Dieci e lode per Szoboszlai

Dominik Szoboszlai è diventato il primo giocatore ungherese a segnare 10 gol nell'era della Champions League, firmando la vittoria del Liverpool a San Siro all'88'.

Il centrocampista ha battuto Yann Sommer dal dischetto e ha suggellato l'1-0 dei Reds dopo la pesante sconfitta contro il PSV alla quinta giornata. Szoboszlai è quasi infallibile su rigore, con 19 trasformazioni su 20 con il suo club e la nazionale. Pur diventando il primo giocatore ungherese a raggiungere i 10 gol nell'era della Champions League, il record assoluto per un giocatore ungherese in Coppa dei Campioni (qualificazioni comprese) è di Ferenc Puskás con 36 reti.

Highlights Champions League: Inter - Liverpool 0-1

Doppio Koundé e il Barcellona vola

La rapida doppietta di Jules Koundé nel secondo tempo ha permesso al Barcellona di vincere 2-1 contro l'Eintracht Frankfurt.

Il difensore ha pareggiato per i blaugrana al 50', sincronizzando perfettamente la sua corsa per colpire di testa su cross di Marcus Rashford. Tre minuti dopo ha segnato di nuovo, anticipando il cross di Lamine Yamal e indirizzando di testa all'angolino.

Prima di questa partita, Koundé aveva segnato un solo gol in 41 presenze in Champions League, con la maglia del Siviglia nel 3-1 sul Rennes l'8 dicembre 2020.

Highlights Champions League: Barcellona - Frankfurt 2-1

Karl continua a divertirsi

"È divertente," ha detto Lennart Karl, diventato il primo giocatore di 17 anni a segnare in tre partite consecutive di Champions League.

Il giovane centrocampista ha segnato il secondo gol del Bayern München nel 3-1 contro lo Sporting CP, che ha confermato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Karl aveva segnato anche alla terza giornata contro il Club Brugge e alla quinta contro l'Arsenal, dando inizio a una serie straordinaria per un giocatore così giovane.

Highlights Champions League: Arsenal - Bayern Monaco 3-1

Prima doppietta di Brandt in Champions League

Julian Brandt ha festeggiato in grande stile la sua 500esima presenza da professionista segnando la sua prima doppietta in Champions League nel 2-2 tra Borussia Dortmund e Bodø/Glimt.

Il giocatore ha aperto le marcature al 18' con una conclusione al volo. Dopo il pareggio del Bodø/Glimt, ha segnato al 6' della ripresa, reagendo prima di tutti su una respinta dalla corta distanza. Il Player of the Match ha segnato nove gol in 78 presenze in Champions League: il primo risale al 2016 con il Leverkusen nella vittoria per 3-0 contro il Monaco.

Highlights Champions League: B. Dortmund - Bodø/Glimt 2-2

Cinque su cinque per Martinelli

Gabriel Martinelli ha coronato la vittoria per 3-0 dell'Arsenal contro il Club Brugge con un bel gol, diventando il primo giocatore a segnare in cinque partite consecutive di Champions League con il club. Dopo essersi accentrato dalla sinistra, il brasiliano ha superato due difensori e ha calciato magnificamente all'incrocio.

Con i Gunners già avanti per 2-0, il suo gol ha messo il risultato fuori discussione e ha proseguito la straordinaria corsa dei Gunners in Europa. Martinelli è stato molto utile a Mikel Arteta, influenzando le partite sia dalla panchina che da titolare e operando efficacemente su entrambe le fasce.

Highlights Champions League: Club Brugge - Arsenal 0-3

Prima vittoria danese in Spagna

Il gol in extremis di Andreas Cornelius ha regalato al Copenaghen un prezioso 3-2 contro il Villarreal e ha suggellato un traguardo storico: la prima vittoria di un club danese in Spagna in Coppa dei Campioni.

Entrato a 19 minuti dalla fine, Cornelius ha reagito prima di tutti a un tiro deviato in area, avventandosi sulla palla vagante e segnando il gol decisivo da due passi. La squadra di Jacob Neestrup era già stata in vantaggio due volte durante la partita, ma il Villarreal aveva sempre pareggiato prima di arrendersi alla rete di Cornelius al 90'.